© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / NurPhotoOpenAI steht vor einer Rekordfinanzierung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Tech-Konzerne wie Amazon und SoftBank treiben die Bewertung Richtung 850 Milliarden.Der ChatGPT-Entwickler OpenAI steht kurz vor dem Abschluss der ersten Phase einer neuen Finanzierungsrunde, die mehr als 100 Milliarden US-Dollar einbringen dürfte. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Es wäre eine der größten Finanzierungsrunden der Tech-Geschichte. Die Bewertung des Unternehmens könnte einschließlich der frischen Mittel auf mehr als 850 Milliarden US-Dollar steigen. Das liegt über den ursprünglich erwarteten 830 Milliarden US-Dollar. Der sogenannte Pre-Money-Wert bleibe …Den vollständigen Artikel lesen
