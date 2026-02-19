Dass die Aktie der Strabag SE am Donnerstag um mehr als 7,5 Prozent abfiel, hat einen Grund: Die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien hat rund 2 Millionen Aktien (im Wert von etwa 180 Millionen Euro) auf den Markt gegeben. Das sind 1,76 Prozent des Strabag-Grundkapitals. Damit ist die Raiffeisen Holding nach der Haselsteiner Privatstiftung im März 2025 und der Uniqa Insurance Group AG (ich hatte dir hier ausführlich berichtet) Ende Mai 2025 die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer