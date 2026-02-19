Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 février/February 2026) - Effective immediately, VSBLTY Groupe Technologies Corp. will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
_________________________________
En vigueur immédiatement, VSBLTY Groupe Technologies Corp. sera rétabli pour le commerce.
La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.
|Effective Date/Date d'entrée en vigueur:
|Le 19 février/February 2026
|Symbol/symbole:
|VSBY
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)