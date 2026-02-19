Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 février/February 2026) - Effective immediately, VSBLTY Groupe Technologies Corp. will be reinstated for trading.

The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.

_________________________________

En vigueur immédiatement, VSBLTY Groupe Technologies Corp. sera rétabli pour le commerce.

La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.

Effective Date/Date d'entrée en vigueur: Le 19 février/February 2026 Symbol/symbole: VSBY

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)