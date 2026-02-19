München (ots) -86% der Betano-User in Deutschland setzen auf einen Sieg Stuttgarts im Play-off-Hinspiel der UEFA Europa League am Donnerstag, wobei die Fans ein torreiches Spiel erwartenLaut Daten der Online-Wett- und Glücksspielplattform Betano von Kaizen Gaming, die zwischen dem 13. und 17. Februar 2026 erhoben wurden, setzen die User in Deutschland überwiegend auf einen Sieg des VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow im Hinspiel der Playoffs zur UEFA Europa League am kommenden Donnerstag.Die Wettaktivitäten auf Betano zeigen eine starke Überzeugung von einem Auswärtssieg: 86% der Wetten deutscher User setzen auf einen Sieg des Bundesligisten im Celtic Park.Darüber hinaus: 30% der deutschen Betano-User glauben, an einen Gesamtsieg der Europa League durch den VfB. Diese Zahl ist umso bemerkenswerter, wenn man sie mit den 6% der Stimmen vergleicht, die glauben, dass der SC Freiburg das Turnier gewinnen wird - obwohl dieser sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert hat und nicht erst die Playoffs überstehen muss.Auch beim Torschützenmarkt zeigt sich eine klare Tendenz: 82% der entsprechenden Wetten gehen davon aus, dass Deniz Undav im Hinspiel in Glasgow zu einem beliebigen Zeitpunkt des Spiels ein Tor erzielen wird. Der 29-Jährige hat in dieser Saison bereits 16 Tore wettbewerbsübergreifend für den VfB erzielt, was das Vertrauen der deutschen Betano-User erklären kann.Abgesehen vom Ergebnis deuten die Fanstimmungen auf ein torreiches Spiel hin. Über 95% der Wettenden erwarten, dass mehr als 2,5 Tore fallen werden, während ein ähnlich hoher Prozentsatz auf "Beide Teams erzielen ein Tor" setzt. Die deutschen Fans sind zuversichtlich, dass ihre Mannschaft gewinnen wird, und erwarten ein spannendes, offensives Spiel beider Mannschaften.Über Kaizen Gaming und BetanoKaizen Gaming ist eines der größten GameTech-Unternehmen der Welt. Mit Technologie und Menschen im Fokus hat es sich das Ziel gesetzt, das Wetterlebnis von Millionen Kundinnen und Kunden weltweit kontinuierlich zu verbessern und Sportfans spannend und verantwortungsvoll zu unterhalten.Kaizen Gaming ist Eigentümer der Premium-Online-Sportwetten- und Gaming-Marke Betano, die in zahlreichen Märkten in Europa, Amerika und Afrika vertreten ist. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Kaizen Gaming zählt zu den führenden Unternehmen im weltweiten Sportwetten- und Gaming-Markt und hat zahlreiche Branchen-Awards erhalten, unter anderem "Operator of the Year" bei den EGR Operator Awards und SBC Awards 2025Weitere Informationen finden Sie unter Kaizen Gaming (https://www.kaizengaming.com/home) und Betano (https://www.betano.de/).Pressekontakt:Burson GmbHLuca BroensDarmstädter Landstraße 11260598 Frankfurt am MainTel: +49 69 97362-64Original-Content von: Kaizen Betano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153681/6220322