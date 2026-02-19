NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Der Nettogewinn für 2025 und das Gewinnziel für 2026 hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Highlight sei aber der im vierten Quartal beschleunigte Auftragseingang im B2B-Geschäft des Baukonzerns. Allerdings sei die Aktie seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen, sodass die aktuellen Nachrichten nicht ausreichen könnten, um die Aktie kurzfristig weiter nach oben zu treiben./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT



ISIN: DE0006070006





