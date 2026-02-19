BEYOND Developments hat mit EVERMORE sein erstes vollständig geplantes Projekt am Marjan Beach in Ras Al Khaimah vorgestellt. Damit beginnt das erste Kapitel der Wachstumsstrategie von BEYOND für 2026 und eine mutige Expansion über Dubai hinaus.

EVERMORE von BEYOND Developments die Essenz der französischen "art de vivre" am Marjan Beach, Ras Al Khaimah (Foto: AETOSWire)

EVERMORE befindet sich in strategisch günstiger Lage gegenüber von Wynn Al Marjan Island und ist ein langfristiges Lifestyle- und Wohnviertel am Wasser, umgeben vom Meer und dem zukünftigen botanischen Garten von Marjan. Der Masterplan verbindet klassische französische Eleganz mit zeitgenössischer Architektur, integrierter Natur sowie einem Placemaking, das Lifestyle in den Mittelpunkt rückt, und schafft so eine unverwechselbare Umgebung, in der Architektur, Gastfreundschaft und öffentliche Räume mit Wasser und Grünflächen harmonieren.

Mahdi Amjad, Gründer und Executive Chairman von BEYOND Developments, erklärte: "Ras Al Khaimah erlebt derzeit eine neue Entwicklungsphase, die durch sorgfältige Planung, zunehmende globale Relevanz und die langfristige Vision seiner Führungsrolle untermauert wird, deren Unterstützung maßgeblich zu unserem Eintritt in das Emirat beigetragen hat."

"Der neue EVERMORE-Masterplan umfasst eineBruttogrundfläche von mehr als 7 Millionen Quadratfuß mit einem prognostizierten Bruttoentwicklungswert von über 25 Milliarden AED. Er vereint eine außergewöhnliche Küstenregion mit erstklassigem Design, Gastfreundschaft und gemeinschaftsorientierter Platzgestaltung. Er stellt einen Meilenstein auf unserem Weg dar, steht für unsere erste Expansion außerhalb Dubais sowie unser erstes Reiseziel in Ras Al Khaimah und spiegelt unser Engagement wider, einen bedeutenden Beitrag zur urbanen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Emirats zu leisten", fügte Amjad hinzu.

Abdulla Al Abdouli, der CEO der Marjan Group, erklärte: "EVERMORE ist ein bedeutender Meilenstein für Marjan Beach und Ras Al Khaimah. Als zweitgrößter Masterplan in unserem Portfolio stärkt er die Entwicklung von Marjan Beach zu einem Reiseziel, an dem Lifestyle, Gastfreundschaft und Natur zusammenkommen, um die Zukunft des Emirats zu gestalten."

"Wir sind stolz darauf, bei diesem transformativen Projekt mit BEYOND zusammenzuarbeiten, das als wichtiger Anker für Marjan Beach und als entscheidendes Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Ras Al Khaimah im Immobilien- und Tourismusbereich dienen wird. Dieser Masterplan erweitert den Strand um eine bedeutende neue Dimension und stärkt seine Positionierung als globale Lifestyle- und Investitionsdestination", fügte Al Abdouli hinzu.

EVERMORE ist fest in eine Fläche von 250.000 Quadratmetern mit landschaftlich gestalteten Freiflächen, darunter ein zentraler botanischer Garten, eingebettet und wurde als vollständig fußgängerfreundlicher Masterplan konzipiert. Schattige Gehwege und grüne Verbindungen verbinden den botanischen Garten mit einem 3,5 Kilometer langen, barrierefreien Strandabschnitt und fördern so die Fußläufigkeit, das Wohlbefinden und ein Leben, bei dem der Mensch im Zentrum steht. Der Standort vereint Wohn-, Gastronomie- und Einzelhandelsflächen, darunter über 300.000 Quadratmeter für Gastronomie und Markenwohnungen, sowie einen Festival- und Veranstaltungsplatz, botanische Souks, ein Gastronomie-Dorf und eine durchgehende Strandpromenade, die zusammen einen autarken Kultur- und Freizeitbezirk bilden.

Das Design orientiert sich an der klassischen französischen Architektur und interpretiert Proportionen, Symmetrie und räumliche Ordnung aus einer zeitgenössischen Perspektive neu. Die terrassenförmig angelegten Gebäude bieten einen optimalen Blick auf das Meer und die Landschaft, während begrünte Flächen, schattige Wege und Fußgängerbrücken für Komfort, Privatsphäre und lückenlose Anbindung sorgen.

EVERMORE wurde konzipiert, um Generationen zu überdauern und einen bedeutenden Beitrag zur Vision 2030 von Ras Al Khaimah sowie zur kontinuierlichen urbanen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Emirats zu leisten.

