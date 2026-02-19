PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag die Kurs-Rally an Europas Börsen zumindest unterbrochen. Investoren dürften angesichts dieses Szenarios Gewinne mitgenommen haben. Am Vortag hatte es weitere Rekorde an den Börsen in Paris, London und Zürich gegeben. Auch marktführende europäische Aktienindizes wie der EuroStoxx 50, der Stoxx 50 und der marktbreiten Stoxx 600 hatten Höchstmarken erreicht.

Am Donnerstag gab der EuroStoxx 50 um 0,72 Prozent auf 6.059,62 Punkte nach. Der schweizerische SMI schloss mit minus 0,05 Prozent auf 13.799,59 Zähler. In London verlor der FTSE 100 0,55 Prozent auf 10.627,04 Punkte.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. So zitierte der US-Sender CBS News informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen./bek/he

