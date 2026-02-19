Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
XTB
19.02.2026 18:13 Uhr
371 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Blue Owl Capital Aktie unter Druck: Private-Credit-Fonds stoppt Rücknahmen

Die Blue Owl Capital Aktie steht unter starkem Verkaufsdruck und verliert mehr als 7 - nachdem ein hauseigener Private-Credit-Fonds überraschend angekündigt hat, künftig keine vierteljährlichen Rücknahmen mehr zuzulassen.

Die Entscheidung sorgt für Unruhe im gesamten Private-Credit-Segment und rückt die Frage in den Fokus, ob es sich um ein isoliertes Liquiditätsproblem oder um das erste Warnsignal für größere Spannungen im Markt handelt. Für Investoren liefern diese Entwicklungen neue brisante Aktien News.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.