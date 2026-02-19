© Foto: Emrah Gurel/AP/dpaHohe Inflation, schwindende Reserven und eine Zentralbank im Zins-Dilemma: Die Lira stürzt auf neue Rekordtiefs. Für Anleger und Bürger bleibt die Hoffnung auf Stabilität ein ferner Traum.Die türkische Lira befindet sich in einem permanenten Abwärtsmodus. In Relation zum US-Dollar ist die Währung am Donnerstag auf ein weiteres Allzeittief von 43,774 Lira gefallen und hat damit seit Jahresbeginn 1,8 Prozent eingebüßt, nachdem sie 2025 bereits 18 Prozent verloren hatte. Über die vergangenen fünf Jahre summiert sich der Verlust sogar auf 84 Prozent. In etwa der gleichen Größenordnung sind auch die Wertverluste zum Euro. Dahinter steckt ein gefährlicher Mix aus tiefsitzendem Misstrauen und …Den vollständigen Artikel lesen
