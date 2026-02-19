Weltweit nutzen mehr als 5.000 Unternehmen aktiv den mehrstufigen Backup-Speicher von ExaGrid

ExaGrid, der Marktführer im Bereich Tiered Backup Storage, gab heute bekannt, dass über 5.000 Kunden seinen Backup-Speicher aktiv hinter führenden Backup-Anwendungen wie Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Arcserve, Acronis, SQL Dumps, Oracle RMAN Direct, HYCU und vielen anderen Backup-Anwendungen und -Dienstprogrammen einsetzen.

ExaGrid hat viele Meilensteine erreicht, darunter:

NPS-Wertung +81 Der höchste Wert in der Backup-Speicherbranche

Über 300 veröffentlichte Erfolgsgeschichten von Kunden im Bereich Backup-Speicher auf seiner Website Mehr als alle Mitbewerber zusammen

Über 200 Bewertungen auf Gartner Peer Insights Mit einer hohen Bewertung von 4,8/5 Sternen

24 Branchenauszeichnungen in den letzten 3 Jahren Mehr als jeder andere Anbieter von Backup-Speicherlösungen

Über 20 Quartale in Folge mit positiven Ergebnissen: Free Cashflow, Gewinn- und Verlustrechnung sowie EBITDA

"ExaGrid hat erkannt, dass die Verwendung von Standard-Primärspeicher hinter einer Backup-Anwendung keine gute Lösung ist und bei allen Arten der Datenaufbewahrung sehr kostspielig und anfällig für Cyberangriffe ist. Appliances für die Inline-Deduplizierung wie Dell Data Domain sind langsam bei der Sicherung, langsam bei der Wiederherstellung, nicht skalierbar und anfällig für Security-Angriffe. ExaGrid hat eine völlig neue Architektur namens 'Tiered Backup Storage' entwickelt, die über eine einzigartige Front-End-Landing-Zone für schnelle Backups und Wiederherstellungen verfügt und eine echte Scale-Out-Architektur bietet, sodass das Backup-Fenster auch bei wachsenden Datenmengen eine feste Länge behält. Darüber hinaus bietet sie einen sehr umfassenden Ansatz für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen mit Retention Time-Lock (RTL). RTL besteht aus einer vom Netzwerk getrennten Ebene, Auto Detect Guard, einer Richtlinie zum verzögerten Löschen und Unveränderlichkeit. Keine andere Lösung bietet Ihnen diese Art der Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Schließlich verfügt ExaGrid über eine zweite Repository-Ebene, in der alle Daten in einem deduplizierten Format gespeichert werden, um Speicherplatz und Kosten zu reduzieren. Das Programm 'Keine Produktveralterung vorgesehen' und die Preisgarantie für fünf Jahre von ExaGrid sind in der Branche unübertroffen", so Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wenn ExaGrid als Option zur Verfügung steht, entscheidet sich der Kunde in über 70 der Fälle für ExaGrid anstelle von Primärspeicher oder Inline-Deduplizierungsoptionen von Dell, HPE, NetApp, Pure Storage oder anderen Anbietern."

ExaGrid bietet ein einzigartiges Support-Modell, in dem Kunden ein namentlich genannter Level-2-Support-Techniker zugewiesen wird, sodass sie stets mit demselben erfahrenen Techniker zusammenarbeiten können. Dieses Modell findet in der Branche großen Anklang. Über 99 der Kunden von ExaGrid haben einen Wartungs- und Supportvertrag abgeschlossen.

Es gibt kein anderes Unternehmen mit einem Backup-Speicherprodukt, das diesen Funktionsumfang bietet. Ein Produkt, das einfach funktioniert, das nicht unterdimensioniert ist, nicht zwangsläufig veraltet, einen erstklassigen Kundensupport bietet und mit einer Preisgarantie von 5 Jahren glänzt. ExaGrid bietet das branchenweit einfachste POC-Testprogramm (Proof of Concept), mit dem Unternehmen die Lösung von ExaGrid in ihrer Produktionsumgebung testen können. All diese einzigartigen Vorteile haben dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen sich für ExaGrid Tiered Backup Storage entscheiden, um ihre Daten zu schützen.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortigen VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

