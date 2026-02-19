NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Calgary, Alberta - 19. Februar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) ("Tocvan" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung bekannt zu geben, bei der Stifel Canada (der "Underwriter") als alleiniger Underwriter und Bookrunner fungierte. Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb der Underwriter 10.005.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 10.005.000 $, was die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Underwriters umfasste (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 1,40 $ je Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Weiterentwicklung der Goldprojekte des Unternehmens in Sonora (Mexiko) sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

An den Underwriter wurde eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Vergütungswarrants (die "Vergütungswarrants") in Höhe von 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens gewährt. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") wurden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Listed Issuer Financing Exemption"), zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten wurden auch in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten.

Die Teilnahme von Christopher Gordon, einem leitenden Angestellten des Unternehmens, und Anna Ladd-Kruger, Direktorin des Unternehmens, (die "Insider") am Angebot galt als "Transaktion mit nahestehenden Personen" (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Das Unternehmen war von den Anforderungen, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, in Verbindung mit der Teilnahme der Insider am Angebot unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a), 5.7(1)(a) und 5.7(1)(b) von MI 61-101 ausgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot liegt ein Angebotsdokument vor (das "Angebotsdokument"), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.Tocvan.com abgerufen werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und kurzfristiges Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z. B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

