Datavault AI und Mitglieder der Familie Nelson Mandela, Re Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., geben die Gründung von Mandela Digital Ventures bekannt, um digitale Vermögensprodukte zu entwickeln, die dem Vermächtnis von Nelson Mandela entsprechen

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 19. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), und Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., eine in Wyoming ansässige Organisation, die sich der Fortführung von Nelson Mandelas Vision von Gleichheit und Menschenwürde verschrieben hat, gaben heute die Gründung eines strategischen Joint Ventures bekannt: Mandela Digital Ventures zur Entwicklung und Einführung einer neuen Reihe von Produkten für digitale Vermögenswerte.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Blockchain-basierte Finanzinstrumente und Vermögenswerte geschaffen, die darauf abzielen, die finanzielle Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen weltweit voranzutreiben. Diese Produkte spiegeln direkt die bleibenden Werte von Nelson Mandela wider: Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Bildung und wirtschaftliche Chancen für alle. Ein Teil der Erlöse aus dieser Initiative wird für wohltätige Zwecke verwendet, die von den Werten Nelson Mandelas inspiriert sind.

"Nelson Mandela hat der Welt gelehrt, dass wahre Freiheit auch wirtschaftliche Würde und die Chance für jeden Menschen auf Aufstieg beinhaltet", sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI Inc. "Durch die Kombination unserer patentierten Web3-Datenplattformen, Supercomputing-Infrastruktur und KI-gesteuerten Tokenisierungsfunktionen mit der Verwaltung des Erbes von Madiba durch Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. entwickeln wir praktische, zugängliche digitale Tools, die seine Vision in die Tat umsetzen und Einzelpersonen und Gemeinschaften durch sichere, transparente Finanzinnovationen stärken."

Ihre Königliche Hoheit Zaziwe Dlamini Manaway, Direktorin von Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., fügte hinzu: "Mandela Digital Ventures verkörpert den Geist von Ubuntu - 'Ich bin, weil wir sind'. Im digitalen Zeitalter ist finanzielle Inklusion eine Fortsetzung des langen Weges in die Freiheit. Gemeinsam mit Datavault AI werden wir Produkte entwickeln, die Madibas lebenslanges Engagement würdigen, Menschen aus der Armut zu befreien und jeder Stimme die gleiche Chance zu geben, gehört zu werden."

Ihre Königliche Hoheit Zenani-Mandela Dlamini fügte hinzu: "Mein Vater, Nelson Mandela, glaubte, dass wahre Freiheit auch wirtschaftliche Würde für alle beinhaltet. Mit Mandela Digital Ventures übertragen wir seine Vision in das digitale Fintech-Zeitalter - indem wir sichere und transparente Finanzinstrumente schaffen, die KI, Blockchain-Infrastruktur und reale Asset-Tokenisierungs-Frameworks kombinieren, um weltweit benachteiligte Menschen zu schützen und zu stärken. Dieses Joint Venture ist ein Akt der finanziellen Inklusion, der sicherstellt, dass niemand zurückgelassen wird. Ich bin stolz darauf, diese Zusammenarbeit mit Datavault AI zu unterstützen und damit Madibas Vermächtnis zu ehren."

Das Joint Venture wird von einem gemeinsamen Lenkungsausschuss geleitet, in dem beide Organisationen gleichberechtigt vertreten sind, und wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen im zweiten Quartal 2026 Produkte und Tools auf den Markt bringen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Der Geschäftsbereich Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Über Mandela Dlamini & Manaway L.L.C.

Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. ist ein Unternehmen mit Sitz in Wyoming, USA, das sich dafür einsetzt, das Vermächtnis von Nelson Mandela durch innovative, technologieorientierte Initiativen in den Bereichen Bildung, soziale Wirkung und wirtschaftliche Stärkung weiterzuführen. Inspiriert von Mandelas Autobiografie und seinem lebenslangen Engagement für Freiheit und Gleichheit entwickelt das Unternehmen zukunftsorientierte Programme, die historische Werte mit modernen Lösungen für globale Inklusion verbinden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "rechnet mit", "beabsichtigt", "zielt ab", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "sagt voraus", "Potenzial", "Ziel", "anstrebt", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse und die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich der möglichen Einführung von Produkten und Tools im zweiten Quartal 2026 als Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien, einschließlich derjenigen mit Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Medienanfragen

marketing@dvlt.ai

Ansprechpartner für Investoren

mailto:ir@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83073Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83073&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US86633R6099Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.