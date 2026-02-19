Die Kampagne "Stop Online Misinformation" ist der Höhepunkt einer nachhaltigen globalen Zusammenarbeit zur Stärkung des Vertrauens in eine sichere und integrative digitale Wirtschaft

Die Digital Cooperation Organization (DCO) hat den Start der globalen Kampagne "Stop Online Misinformation: Ctrl+Alt+Delete" angekündigt, um Online-Fehlinformationen zu bekämpfen und das Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu stärken. Dabei ruft sie zu koordinierten Maßnahmen von Regierungen, Medien, dem privaten Sektor und digitalen Plattformen auf.

Die Kampagne ist das Ergebnis eines Jahres intensiver multilateraler und multistakeholder-Bemühungen unter der Leitung der DCO, um Fehlinformationen als wachsende wirtschaftliche, gesellschaftliche und vertrauensbezogene Herausforderung anzugehen. Gestützt auf die Online Content Integrity Initiative der DCO wird sie schrittweise umgesetzt, basierend auf den Zusagen und Verpflichtungen der Stakeholder, und durch politischen Dialog, öffentliches Engagement und digitale Aktivierung vorangetrieben.

Die Kampagne wurde am Rande der 5.Generalversammlung der DCO in Kuwait gestartet, die durch eine hochrangige Ministerdiskussion zum Thema Bekämpfung von Online-Fehlinformationen geprägt war, an der Minister aus dem Ministerialausschuss für Online-Fehlinformationen unter dem Vorsitz des Staates Kuwait teilnahmen. An der Podiumsdiskussion nahmen I.E. Frau Amal El Fallah Seghrouchni, stellvertretende Ministerin des Regierungschefs für digitale Transformation und Verwaltungsreform in Marokko, S.E. Ing. Sami Issa Smeirat, Minister für digitale Wirtschaft und Unternehmertum in Jordanien, und I.E. Frau Shiza Fatima Khawaja, Bundesministerin für Informationstechnologie und Telekommunikation in Pakistan, teil. Die Diskussion hob den wachsenden interkulturellen Konsens hervor, dass koordinierte Maßnahmen erforderlich sind, um Fehlinformationen entgegenzuwirken und das Vertrauen in digitale Räume zu stärken.

Deemah AlYahya, Generalsekretärin der Digital Cooperation Organization, sagte: "Fehlinformationen im Internet haben sich zu einer digitalen Pandemie entwickelt, die sich schneller verbreitet als Fakten, das Vertrauen der Öffentlichkeit untergräbt und die Grundlagen der digitalen Wirtschaft unterminiert. Bleibt sie ungehindert, schwächt sie Institutionen, vertieft die Polarisierung und verursacht weltweit reale wirtschaftliche und soziale Kosten für die Gesellschaften.

Die Bewältigung dieser Herausforderung erfordert kollektive Verantwortung und koordinierte Maßnahmen von Regierungen, Medien, digitalen Plattformen und dem privaten Sektor. Vertrauen ist die Währung der digitalen Wirtschaft. Bei der Sicherung der Integrität von Online-Inhalten durch diese Kampagne geht es nicht nur darum, Falschmeldungen entgegenzuwirken, sondern auch darum, Offenheit zu schützen, Widerstandsfähigkeit zu stärken und sicherzustellen, dass die digitale Zukunft Wohlstand für alle bringt."

"Stop Online Misinformation: Ctrl+Alt+Delete" spiegelt die übergeordnete Mission der DCO wider, digitale Zusammenarbeit zu ermöglichen, die das Leben verbessert, das Wirtschaftswachstum unterstützt und das Vertrauen und die Widerstandsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft stärkt.

