Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde im Juniper Research RCS for Business 2026 Leaderboard als führender etablierter Anbieter ("Established Leader") bewertet. Die Analystenfirma stufte Infobip aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten und Kapazitäten, seines weiterentwickelten Produkts und seiner Marktposition sowie seiner bedeutenden Marktpräsenz als besten Anbieter unter 17 Unternehmen ein.

Juniper Research bewertet Anbieter anhand verschiedener Kriterien. Dazu zählen unter anderem ihre geografische Reichweite, der Umfang ihrer Partnerschaften, RCS-Mehrwertdienste, wichtige RCS-Implementierungen und Innovationen. Laut Juniper Research überzeugt Infobip durch sein weitreichendes Netzwerk an Mobilfunkbetreiberverbindungen für RCS for Business sowie durch seine große geografische Reichweite ab. Zudem hat das Unternehmen als erster Anbieter RCS-Messaging für alle großen US-Telekommunikationsanbieter eingeführt. Marken wie Virgin Atlantic nutzen die RCS-Lösungen von Infobip, um interaktive, dialogorientierte Nachrichten bereitzustellen, die die Kundenbindung nachhaltig stärken.

Molly Gatford, Senior Research Analyst, Juniper Research, kommentiert: "Durch seine umfassende Konnektivität zu Mobilfunkbetreibern und seiner globalen Abdeckung hilft Infobip globalen Marken, RCS for Business-Initiativen weltweit erfolgreich zu skalieren. Die Fähigkeit der Plattform, Marken durch die Registrierung von RCS-Absendern bei Mobilfunkbetreibern zu unterstützen, trägt außerdem dazu bei, den Onboarding-Prozess zu beschleunigen, sodass Unternehmen RCS schneller und in größerem Maßstab einführen und die Markteinführungszeit verkürzen können."

Adrian Benic, Chief Product Officer, Infobip, betont: "RCS for Business hat im letzten Jahr nach dem Eintritt von Apple in den RCS-Markt Fahrt aufgenommen. Aufgrund dieses Zugewinns an Reichweite erwartet Juniper Research für dieses Jahr eine beschleunigte Einführung von RCS for Business. Immer mehr Marken prüfen, wie sich der Kanal für durchgängige Kundenerlebnisse nutzen lässt. Wir sind hervorragend positioniert, dieses Wachstum mit unserem CPaaS-Angebot zu unterstützen. Wir verbinden die Orchestrierung dialogorientierter Kundenerlebnisse mit einer globalen Messaging-Infrastruktur und ermöglichen ein ganzheitliches Customer Engagement, das durch unsere KI-Fähigkeiten zusätzlich gestärkt wird."

Der Bericht ist hier verfügbar: https://www.infobip.com/analyst-reports/infobip-juniper-research-rcs-leaderboard.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. KI dient dabei als Innovationstreiber. Die Omnichannel-Lösungen von Infobip für Kundenbindung, Identitätsprüfung, Benutzerauthentifizierung und Kontaktzentren sind über eine einzige, nativ entwickelte Plattform verfügbar und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen, um ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen und die Kundenbindung zu stärken. Mit dem Ziel, ein AI-First-Unternehmen zu werden, setzt Infobip sich dafür ein, die Einführung von KI zu unterstützen und zu beschleunigen.

