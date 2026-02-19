Frankfurt (ots) -



Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor ist ein Paukenschlag. Nicht, weil damit bereits seine Schuld bewiesen wäre, sondern weil damit ein stillschweigendes Privileg endet, das viel zu lange Bestand hatte: dass die Herkunft davor schützt, zur Verantwortung gezogen zu werden. Nun wurde ein Mitglied der königlichen Familie festgenommen. Was lange kaum vorstellbar war, ist jetzt tatsächlich eingetreten. Die britische Monarchie stand lange für Distanz, Diskretion und einen stillschweigenden Sonderstatus. Wer im inneren Zirkel stand, fiel bei Fehltritten weich. Skandale wurden ausgesessen, Probleme verwaltet, nicht aufgearbeitet. Diese Zeiten sind jetzt eindeutig vorbei. Das hat auch damit zu tun, dass sich die britische Gesellschaft verändert hat. Sie ist misstrauischer geworden gegenüber Eliten und sensibler für Machtmissbrauch. Privilegien werden nicht mehr akzeptiert.



