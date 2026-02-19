Nach einer markanten Top-Bildung im Chart der Aktie belasten TUI am Donnerstag die von Booking vorgelegten Zahlen. Viel fehlt für ein Verkaufssignal nicht mehr. TUI unter Druck: Mitbewerber Booking enttäuscht Nach einer starken Rallye im November und Dezember konnte die Aktie von Reiseveranstalter TUI zuletzt nicht mehr überzeugen. Im Bereich von 9,50 Euro ist es zu einer Top-Bildung gekommen. Trotz solider Buchungszahlen verloren die Anteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de