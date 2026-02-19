Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
19.02.2026 18:51 Uhr
529 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Geopolitik lässt Anleger in Deckung gehen

DJ MÄRKTE EUROPA/Geopolitik lässt Anleger in Deckung gehen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben das Vortagesplus am Donnerstag nahezu wieder abgegeben. Es war einmal mehr die Geopolitik, die Anleger vorsichtiger stimmte. Einzelwerte erhielten ihre Impulse mehrheitlich von der Berichtssaison, zudem sorgten Analysten für Kursbewegungen. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 25.044 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss nach dem Rekordhoch am Vortag 0,7 Prozent tiefer bei 6.060 Punkten.

Für Gegenwind an den Börsen sorgten die geopolitischen Entwicklungen und die damit gestiegenen Energiepreise. Die USA verlegen derzeit eine massive Luftstreitmacht in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Truppe seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Donald Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen wird. Mit dem Aufmarsch erhöht Trump den Druck auf den Iran bei den laufenden Atom- und Abrüstungsgesprächen.

So steigen die europäischen Erdgaspreise um 5,6 Prozent - die Ölpreise kletterten auf das höchste Niveau seit Sommer 2025. Händler befürchteten, dass eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran die LNG-Ströme in der Region stören könnte. Die Gasmärkte sind zunehmend besorgt über Lieferungen durch die Seestraße von Hormus - insbesondere aus Katar, dem zweitgrößten Exporteur weltweit. Öl der Sorte Brent legte um 2,2 Prozent auf 71,88 Dollar je Barrel zu, während die Feinunze Gold knapp über 5.000 Dollar notierte. Bundesanleihen bewegten sich weiterhin seitwärts, während der Euro bei 1,1760 Dollar etwas leichter gehandelt wurde.

Für Nestle ging es nach Geschäftsausweis um knapp 4 Prozent nach oben, auch weil Investoren defensive Titel suchten. Der neue strategische Plan, das Portfolio zu verschlanken und sich auf vier Kategorien zu konzentrieren - Kaffee, Tiernahrung, Nutrition und Lebensmittel - schien ziemlich standardmäßig zu sein, so RBC. Trotz einer besonderen Stärke im Geschäftsbereich Waters & Premium Beverages in Nord- und Südamerika treibe das Unternehmen den Verkauf der Sparte dennoch voran.

Die Aktie der Zurich Insurance verlor 1,6 Prozent. Die Versicherung befindet auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Der Versicherer erzielte einen Rekord-Jahresgewinn und warb weiterhin um die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley.

Mit Blick auf die Branchen in Europa handelteten die Aktien der Automobilhersteller 1,2 Prozent leichter. Hier belastete die Aktie von Renault (-3,1%). Die Franzosen erwarten in diesem Jahr einen weiteren Rückgang der Margen, da eine internationale Expansion und ein wachsender Anteil am Verkauf von Elektrofahrzeugen angestrebt wird. Renault plant, in diesem Jahr ihre Modellpalette in Europa mit einem Fokus auf Elektro- und Hybridmodelle zu erneuern und zu erweitern.

Für den Versorgungssektor ging es um 1,9 Prozent abwärts, Centrica stellten mit minus 5,2 Prozent den Verlierer. Der britische Energiekonzern hatte sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und angesichts eines schwierigen Marktumfelds einen Nettoverlust für das Gesamtjahr verbucht.

DAX-Schwergewicht Airbus mit Ausblick schwach

Die guten Geschäftszahlen von Airbus im Schlussquartal 2025 wurden vom Ausblick für 2026 überschattet. Der Konzern muss den Produktionshochlauf der Modellreihe A320 wegen Engpässen bei Triebwerkslieferungen drosseln. Der US-Hersteller Pratt & Whitney habe bisher keine feste Zusage für die von Airbus bestellten Triebwerke gemacht. Dies wirke sich negativ auf die Prognose für dieses Jahr und den Produktionsanstieg aus, hieß es. Der Kurs verlor 6,7 Prozent.

Geschäftszahlen legten auch Knorr-Bremse (+4,1%) und Krones (-7,1%) vor. Insgesamt verzeichnete Knorr im vierten Quartal und für das Gesamtjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr eine gute Entwicklung bei den wichtigsten Eckdaten, wie die DZ Bank anmerkte. Krones habe solide Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt, so MWB unter Verweis auf das Umsatzwachstum von 7 Prozent, das im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Allerdings normalisiere sich die Wachstumsdynamik, merkten die Analysten an.

Im MDAX lieferten die Analysten der UBS die Impulse, nach einer Kaufempfehlung stiegen DWS um 0,7 Prozent, nach einer Abstufung auf "Sell" notierten Freenet 8,2 Prozent im Minus. Das Telekommunikationsunternehmen weise nur geringe Wachstumsaussichten auf, die Aktie sei aber hoch bewertet, stellte die UBS fest. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      6.059,62       -0,7%        +5,4% 
Stoxx-50        5.212,01       -0,6%        +6,6% 
Stoxx-600         625,33       -0,5%        +6,2% 
XETRA-DAX       25.043,57       -0,9%        +3,2% 
CAC-40 Paris      8.398,78       -0,4%        +3,4% 
AEX Amsterdam      1.007,69       -0,3%        +6,2% 
ATHEX-20 Athen     5.797,24       -2,3%       +10,9% 
BEL-20 Brüssel     5.664,43       -0,2%       +11,8% 
BUX Budapest     126.673,84       -0,9%       +12,5% 
OMXH-25 Helsinki    6.075,91       +0,0%        +6,5% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.570,52       -1,0%        -1,3% 
PSI 20 Lissabon     9.095,00       -0,5%       +10,6% 
IBEX-35 Madrid     18.017,50       -1,0%        +3,7% 
OBX Oslo        1.798,29       +0,7%       +11,7% 
PX Prag        2.692,55       -0,3%        +0,5% 
OMXS-30 Stockholm    3.157,96       -0,3%        +9,8% 
WIG-20 Warschau     3.385,33       +0,2%        +6,1% 
ATX Wien        5.788,53       -0,6%        +9,3% 
SMI Zürich       13.799,59       -0,1%        +4,1% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 18:44 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1758    -0,2%   1,1786     1,1835  +0,3% 
EUR/JPY          182,24    -0,1%   182,41     181,67  -0,9% 
EUR/CHF          0,9125    +0,2%   0,9107     0,9129  -2,2% 
EUR/GBP          0,8749    +0,2%   0,8731     0,8740  +0,1% 
USD/JPY          154,99    +0,1%   154,76     153,50  -1,3% 
GBP/USD          1,3440    -0,4%   1,3499     1,3542  +0,2% 
USD/CNY          6,9313    +0,1%   6,9276     6,9244  -1,4% 
USD/CNH          6,9012    +0,1%   6,8916     6,8877  -1,3% 
AUS/USD          0,7045    -0,0%   0,7045     0,7057  +5,6% 
Bitcoin/USD       66.369,40    -0,0% 66.384,35   66.950,25 -25,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          66,63    65,05   +2,4%      1,58 +13,3% 
Brent/ICE          71,88    70,35   +2,2%      1,53 +15,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.993,45   4.976,98   +0,3%     16,48 +15,2% 
Silber           77,71    77,27   +0,6%      0,44  +8,4% 
Platin          1.753,86   1.766,29   -0,7%     -12,43  +0,7% 
Kupfer            5,74     5,80   -1,0%     -0,06  +2,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.