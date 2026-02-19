Renommierter Experte für Optimierungs- und KI-Technologien treibt hybride Ansätze für anspruchsvolle Entscheidungsprobleme voran.

Gurobi Optimization, LLC, führender Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Pascal Van Hentenryck als Leiter des Gurobi AI Innovation Lab (GAIL) zum Unternehmen gestoßen ist.

Dr. Pascal Van Hentenryck, Head of AI Innovation Lab, Gurobi Optimization

Im Rahmen der langfristigen Produkt- und Technologiestrategie von Gurobi ist das Gurobi AI Innovation Lab eine fokussierte Forschungs- und Entwicklungsinitiative, die sich der Weiterentwicklung der Kombination mehrerer KI-Technologien mit Optimierung widmet, um komplexe und zeitkritische Entscheidungsprobleme zu lösen.

"Pascal verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten in den Bereichen mathematische Optimierung und ergänzende KI-Technologien", erklärte Dr. Oliver Bastert, CTO bei Gurobi Optimization. "Obwohl die mathematische Optimierung nach wie vor der beste Ansatz für die meisten Entscheidungsprobleme ist wie Tausende erfolgreiche Kundenimplementierungen zeigen -, sind wir der Ansicht, dass die Kombination mehrerer KI-Ansätze der Schlüssel zu weiteren Leistungssprüngen in Entscheidungssystemen ist. Pascals Arbeit in den letzten zehn Jahren hat gezeigt, wie leistungsfähig dieser Ansatz in der Praxis sein kann."

Dr. Van Hentenryck ist weithin anerkannt für seine Arbeit, in der er maschinelles Lernen und Optimierung kombiniert, insbesondere in Energiesystemen und Stromnetzen, wo es entscheidend ist, unter engen Zeitvorgaben hochwertige Lösungen zu erzielen.

"Ich freue mich sehr, zu einem Zeitpunkt zu Gurobi zu kommen, an dem Optimierung und andere KI-Technologien auf neue Weise zusammenwachsen und Fortschritt ermöglichen", erklärte Dr. Van Hentenryck. "Das Gurobi AI Innovation Lab bietet ein ideales Umfeld, um wegweisende KI-Forschung in skalierbaren Optimierungsplattformen umzusetzen und Kunden, die Entscheidungen in komplexen Systemen treffen müssen, einen erheblichen Mehrwert zu bieten."

Neben der Leitung des AI Innovation Lab wird Dr. Van Hentenryck eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Gurobi, Industriepartnern und akademischen Einrichtungen übernehmen und so dazu beitragen, Innovationen an der Schnittstelle zwischen Forschung und praktischen Anwendungen voranzutreiben.

Dr. Van Hentenryck war zuvor am Georgia Institute of Technology tätig, wo er den A. Russell Chandler III-Lehrstuhl innehatte. Darüber hinaus war er Direktor des NSF AI Institute for Advances in Optimization (AI4OPT) und Direktor der universitätsweiten KI-Initiative "Tech AI". Er ist Mitglied der AAAI und INFORMS und widmet sich seit Jahrzehnten der Förderung der Optimierungs- und KI-Forschung mit praktischer Relevanz.

Um mehr über das Gurobi AI Innovation Lab zu erfahren und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden, besuchen Sie bitte www.gurobi.com/gail/.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision-Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als führender Anbieter im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi einfach zu integrierende, voll ausgestattete Software und erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 95 %.

Gurobi, gegründet im Jahr 2008, ist in Nord- und Südamerika, Europa sowie Asien aktiv. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Dazu zählen unter anderem SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/oder rufen Sie +1 713 871 9341 an.

