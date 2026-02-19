Deere & Co sendet ein starkes Signal an den Markt: Der weltgrößte Landmaschinenhersteller hebt seine Gewinnprognose für 2026 an und übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten. An der Börse kommt das gut an - die Aktie legt im frühen Handel um 13 Prozent zu und ist damit derzeit der zweitstärkste Wert des Tages im S&P 500 hinter Omnicom.Für 2026 stellt das Management nun einen Nettogewinn zwischen 4,5 und 5 Milliarden Dollar in Aussicht. Zuvor lag die Spanne bei 4 bis 4,75 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär