GekkoVet, der finnische Marktführer für KI-gestützte klinische Entscheidungshilfen für Tierärzte, und Royal Canin, ein internationaler Pionier im Bereich Tiergesundheit durch Ernährung, haben den Beginn ihrer strategischen Zusammenarbeit in Mexiko bekannt gegeben. Damit wird erstmals eine Partnerschaft in Lateinamerika ins Leben gerufen und die Initiative, die Anfang des Jahres mit erfolgreichen Implementierungen in Asien begann, weiter ausgebaut.

Royal Canin Mexiko stellt Tierärzteteams die intelligente Plattform von GekkoVet zur Verfügung, die Echtzeit-Diagnosehilfe, Behandlungsempfehlungen und Arzneimittelinformationen bietet. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, die klinische Effizienz zu steigern, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und Tierärzte mit evidenzbasierten Tools zu unterstützen, die nahtlos in die tägliche Praxis integriert werden können.

"Mit dieser Markteinführung in Mexiko gehen wir einen großen Schritt in Richtung Zukunft nicht nur regional, sondern auch global", so Johanna Majamaa, DVM und Mitbegründerin von GekkoVet. "Nach der starken Dynamik in Asien eröffnet der Eintritt in Lateinamerika ein neues Kapitel in unserer Mission, Tierärzte weltweit zu unterstützen."

Royal Canin Mexiko wird die Kernfunktionen von GekkoVet in seine Unterstützungsprogramme für Tierärzte integrieren. Die Plattform wurde im Hinblick auf Schnelligkeit, intuitive Bedienbarkeit und klinische Zuverlässigkeit entwickelt und unterstützt Tierärzte dabei, am Behandlungsort fundierte Entscheidungen zu treffen.

Cesar Gutierrez, Marketing und Sales Director bei Royal Canin Mexiko, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit auf Mexiko auszuweiten. Sie spiegelt unser Engagement wider, Ernährung und Technologie zu verbinden, um veterinärmedizinische Fachkräfte bei der bestmöglichen Versorgung ihrer Patienten zu unterstützen."

Die Markteinführung folgt auf eine erfolgreiche Pilotphase, die Anfang dieses Jahres durchgeführt wurde und in der die teilnehmenden Kliniken von einer verbesserten Diagnosesicherheit und einer höheren Effizienz der Arbeitsabläufe berichteten. Im Rahmen der Zusammenarbeit sind auch Weiterbildungsinitiativen und datengestützte Analysen geplant, die speziell auf die mexikanische veterinärmedizinische Praxis zugeschnitten sind. Nach Mexiko, das in Lateinamerika eine Vorreiterrolle einnimmt, sind weitere nationale Markteinführungen auf dem gesamten Kontinent geplant, die die Wirkung dieser transformativen Partnerschaft noch weiter verstärken werden.

Über GekkoVet

GekkoVet ist ein finnisches Health-Tech-Unternehmen, das KI-gestützte Tools für die Unterstützung klinischer Entscheidungen für veterinärmedizinische Fachkräfte anbietet. Tausende Kliniken weltweit vertrauen auf GekkoVet, das Tierärzten dabei hilft, schneller und genauer Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu verbessern.

Über ROYAL CANIN

ROYAL CANIN, ein Unternehmen von Mars, Incorporated, ist ein Weltmarktführer im Bereich Gesundheit durch Ernährung für Katzen und Hunde und verfolgt dabei das Ziel: A BETTER WORLD FOR PETS. ROYAL CANIN wurde im Jahr 1968 vom französischen Tierarzt Dr. Jean Cathary gegründet und hat sich auf die Entwicklung präziser, wissenschaftlich fundierter Ernährung spezialisiert, die weltweit in Fachgeschäften für Haustiere und Tierarztpraxen erhältlich ist.

