© Foto: Sebastian Kahnert/dpaDer Buy-Now-Pay-Later-Konzern Klarna macht im vierten Quartal erstmals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz - doch die Aktie bricht ein! Die noch junge Börsengeschichte der Schweden wird immer mehr zum Anleger-Albtraum.Im vierten Quartal hat einen Umsatz von 1,08 Milliarden US-Dollar erzielt - etwas mehr als die von Wall Street erwarteten 1,07 Milliarden US-Dollar. Auch der Brutto-Warenwert (GMV) von 38,7 Milliarden US-Dollar übertraf die Analystenprognosen von 38,1 Milliarden US-Dollar. Doch die positive Nachricht scheint bei den Anlegern nicht anzukommen: Die Klarna-Aktien brachen am Donnerstag um mehr als 27 Prozent auf rund 13,80 US-Dollar ein und erreichten damit einen historischen Tiefstand. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE