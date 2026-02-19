© Foto: Dall-EDie offizielle Statistik erzählt eine Erfolgsgeschichte. Der Alltag vieler Amerikaner erzählt eine andere. Ist der American-Dream im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" ausgeträumt?Das sieht erstmal gut aus: Das Bruttoinlandsprodukt der USA steigt, die Arbeitslosenquote ist niedrig. Aber: Seit dem Jahr 2000 sind die US-Reallöhne gerade einmal um etwa 12 bis 15 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum haben sich die Unternehmensgewinne nach Steuern mehr als verfünffacht. Verglichen mit dem Unternehmensgewinnen, erscheint der Anstieg der Reallöhne mager. Denn die Gewinne der Unternehmen sind im gleichen Zeitraum beinahe um das 27-fache gewachsen wie die Kaufkraft der Arbeiternehmer. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE