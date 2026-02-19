Anzeige
Freitag, 20.02.2026
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: A2QPLU | ISIN: US09581B1035
NASDAQ
19.02.26 | 22:00
11,580 US-Dollar
0,00 % 0,000
BÖRSE HEUTE: US-Indizes schwächer - Öl steigt, Blue Owl unter Druck (19.02.2026)

Die Börse heute zeigte sich in den USA überwiegend schwächer, auch wenn die Verluste im Tagesverlauf begrenzt blieben. Die wichtigsten Indizes gaben zeitweise bis zu 0,5 - nach, bevor sie einen Teil der Verluste reduzierten. Zum Handelsende wechselten Dow Jones und Russell 2000 die Rollen - der Dow entwickelte sich zum schwächsten Index, während Futures auf den Industrieindex aktuell rund 0,7 - im Minus notieren.

Neben gemischten US-Konjunkturdaten sorgen geopolitische Spannungen sowie neue Turbulenzen im Private-Credit-Sektor für Unsicherheit. Auch in Europa schloss die Börse aktuell überwiegend im roten Bereich.

