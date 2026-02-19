DAX Bullenfalle? GAP up - und dann der Abverkauf! (Livetrading Analyse)

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das dritte Livetrading in dieser Woche zeigte direkt zum Handelsstart eine Kurslücke auf. Diesmal auf der Oberseite, sodass der Anstieg vom Mittwoch noch einmal in einem gänzlich anderen Licht dargestellt werden muss. Es könnte sich um eine Bullenfalle handeln, also einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite, der sehr schnell wieder eingefangen wird. Dafür spricht das eher zaghafte Verhalten des Index am Hochpunkt, welcher zudem erst in den letzten Minuten vom Mittwoch erzielt wurde. In der ersten Bewegung des Tages schaffte es der DAX zudem nicht, das GAP direkt zu schließen. Als Szenario hatten wir daher einen Rücklauf zu den gestrigen Tiefs und damit die GAP-Kante bei rund 25.100 auf dem Plan. Darunter könnte sogar das GAP-close vom Wochenstart mit Ziel der runden Marke von 25.000 Punkten abgeleitet werden.

Nach der ersten Handelsstunde zeigte der DAX bereits eine Abwärtstendenz auf, die innerhalb einer neuen Trendlinie intraday gut sichtbar wurde. Den ersten Ausbruchsversuch handelten wir direkt per StoppBuy auf der Long-Seite mit einem Stopp unter dem bisherigen Tagestief. Der Trade lief zunächst in den Gewinn, wurde dann aber gleich wieder ausgestoppt. Damit dürfte der Trend zur Unterseite weitergehen und die im Szenario erörterten übergeordneten Ziele ansteuern. Genau dort landeten wir zum Ende des Webinars auch, bei genau 25.100 Punkten.

Es bleibt nun für den restlichen Handelstag abzuwarten, ob ein Rücklauf oder das Durchbrechen bis zu 25.000 vom Markt favorisiert wird. An der Schwelle bietet sich technisch eine Long-Position an, um auf einen potenziellen Abprall an dieser psychologischen Marke zu spekulieren. Doch dies können wir erst in der nächsten Session auswerten.

Am Nachmittag stehen weitere Wirtschaftsdaten aus den USA auf der Agenda. Hier zeigte der Nasdaq am Vortag (adäquat zum DAX) eine starke Session und übersprang zumindest temporär die 25.000er-Marke. Der Schlusskurs lag jedoch darunter und am Vormittag gibt es bisher auch eher Abgaben, die auf einen Rücklauf von dieser Marke hindeuten. Im mittelfristigen Chartbild sahen wir diesen Bereich auch mehrfach als Dreh- und Angelpunkt im Verlauf.

In der Community kam zudem die Frage nach dem Silberpreis auf. Auch diesen analysierten wir live und blickten zum Ende der Session noch auf die anstehenden Quartalszahlen am US-Markt, die für weitere Volatilität sorgen könnten. Walmart ist einer der Kandidaten, die das Potenzial für starke Bewegungen aufzeigen.

Am Freitag erwarten wir zudem Daten zum Dienstleistungssektor aus Deutschland, der EU und den USA. Darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. Sei gern erneut LIVE am Dienstag dabei, wenn die Wall Street um 15.15 Uhr vorbereitet wird.

