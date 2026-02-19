© Foto: OpenAISam Altman warnt vor einer gefährlichen Super-KI bis 2028, die den Arbeitsmarkt verändert und als Waffe missbraucht werden könnte und appelliert, dass dringende Sicherheitsmaßnahmen nötig sein werden.Sam Altman, der Chef von OpenAI hat beim KI-Gipfel in Neu-Delhi vor einer Super-KI, die für die Menschheit zur Gefahr werden könnte, gewarnt, wie die dpa berichtet. Altman regte erneut den Gedanken an, eine weltweite Aufsichtsbehörde nach dem Vorbild der Atomenergiebehörde zu bilden. Für ihn ist es unabdingbar, dass Regeln und Sicherheitsmaßnahmen benötigt werden. Die Warnungen vor einer möglicherweise zerstörerischen Kraft von KI sind zuletzt lauter geworden, auch weil die Technologie sich in …Den vollständigen Artikel lesen
