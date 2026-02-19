Aeris, ein führender Anbieter von Wireless-Management-Plattformen, Sicherheitsdiensten und Programmen für vernetzte Fahrzeuge, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Produktintegration mit Palo Alto Networks Prisma SASE 5G abgeschlossen hat und nun Teil des umfangreichen Ökosystems von Technologiepartnern von Palo Alto Networks ist. Ziel ist es, intelligente und interoperable Lösungen anzubieten, die gemeinsamen Kunden sofort einsatzbereite Integrationen ermöglichen, mit denen sie ihre digitale Transformation einfacher und sicherer gestalten können.

Durch die Integration von Aeris IoT Watchtower und Palo Alto Networks Prisma SASE 5G wird der Schutz von Wireless IoT-Implementierungen in Unternehmen transformiert, indem ein zentraler Kontrollpunkt geschaffen wird, um die Sicherheit auf die Wireless IoT Edge auszuweiten. Die Integration bietet Layer-7-Sicherheitsfunktionen wie Deep Packet Inspection (DPI) und Data Loss Prevention (DLP) im globalen Maßstab. Durch die Validierung der Interoperabilität zwischen diesen Plattformen ermöglichen Aeris und Palo Alto Networks den Kunden, ihre Angriffsfläche zu reduzieren und bisher isolierte Wireless IoT-Geräte in die Sicherheitsstruktur des Unternehmens einzubinden.

Wichtigste Vorteile für Unternehmenskunden

Die integrierte Architektur definiert den Sicherheitsbereich neu, indem sie einen Zero-Trust-Schutz und eine automatisierte Überwachung direkt an der Wireless IoT Edge bereitstellt.

Einheitliche Sicherheitstransparenz: Erweitern Sie die Anwendung der SASE-Sicherheitsrichtlinien durch eine ganzheitliche Sicht auf die Wireless Edge.

Erweitern Sie die Anwendung der SASE-Sicherheitsrichtlinien durch eine ganzheitliche Sicht auf die Wireless Edge. Proaktive Abwehr von Bedrohungen: Aktivieren Sie den erweiterten Schutz durch Aeris IoT Watchtower und Palo Alto Networks Prisma SASE für Echtzeitüberwachung und Zero-Trust-Kontrolle in allen Netzwerken und während des gesamten Gerätelebenszyklus.

Aktivieren Sie den erweiterten Schutz durch Aeris IoT Watchtower und Palo Alto Networks Prisma SASE für Echtzeitüberwachung und Zero-Trust-Kontrolle in allen Netzwerken und während des gesamten Gerätelebenszyklus. Globale Konnektivität in großem Maßstab: Profitieren Sie vom Ökosystem von Aeris mit fast 30 führenden Mobilfunknetzbetreibern, die Konnektivität über eine einzige Plattform gewährleisten.

Profitieren Sie vom Ökosystem von Aeris mit fast 30 führenden Mobilfunknetzbetreibern, die Konnektivität über eine einzige Plattform gewährleisten. Beschleunigte Bereitstellung: Verringern Sie Reibungsverluste bei der Validierung der Sicherheitsinteroperabilität und bringen Sie globale IoT-Initiativen schneller auf den Markt.

Verringern Sie Reibungsverluste bei der Validierung der Sicherheitsinteroperabilität und bringen Sie globale IoT-Initiativen schneller auf den Markt. Zukunftssichere Infrastruktur: Profitieren Sie von der integrierten Unterstützung für 5G-fähige Anwendungen, die eine hohe Bandbreite und unternehmenskritische Reaktionsfähigkeit erfordern.

Profitieren Sie von der integrierten Unterstützung für 5G-fähige Anwendungen, die eine hohe Bandbreite und unternehmenskritische Reaktionsfähigkeit erfordern. Nahtloses Erlebnis: Implementieren Sie ein kohärentes, einheitliches Sicherheitskonzept für alle IT-Systeme und drahtlosen Geräte.

"Die jüngste Integration von Aeris mit Palo Alto Networks markiert einen grundlegenden Wandel für globale Unternehmen weg von der ineffizienten isolierten Verwaltung von Sicherheit und drahtloser Konnektivität", kommentiert Jon Connet, Chief Product Officer bei Aeris. "Diese Partnerschaft befähigt Unternehmen, erstklassige Sicherheitsmaßnahmen konsequent auf IT-Systeme und drahtlos verbundene Geräte anzuwenden. Zugleich ermöglicht sie dem Ökosystem von Aeris, das fast 30 strategische Mobilfunknetzbetreiber umfasst, das weltweite Vertrauen und die langjährige Erfahrung eines der größten Cybersicherheitsanbieter der Welt zu nutzen."

"Angesichts der zunehmenden globalen Bedrohungslage kann die Wireless Edge nicht länger als isolierte Umgebung außerhalb der Sicherheitsstruktur des Unternehmens existieren", so Anupam Upadhyaya, SVP of Product Management, SASE bei Palo Alto Networks. "Durch die Integration von Prisma SASE in Aeris streben wir die Bereitstellung einer einheitlichen Sicherheitsarchitektur an, die Transparenz- und Sicherheitslücken für drahtlose Geräte eliminiert. Dadurch wird Sicherheit zur Triebkraft für Innovation und helfen unseren gemeinsamen Kunden, von den Vorteilen von KI und 5G mit uneingeschränktem Vertrauen zu profitieren."

Palo Alto Networks ist der weltweit führende Anbieter von KI- und Cybersicherheitslösungen. Das Technologiepartnerprogramm von Palo Alto Networks bietet ein umfangreiches Portfolio an integrierten Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Sicherheitslücken zu schließen, Latenzen zu reduzieren und das Endbenutzererlebnis zu optimieren.

Um mehr über die globale SASE-Lösung für drahtlose Netzwerke zu erfahren, vereinbaren Sie noch heute oder auf der MWC 2026 in Barcelona einen Gesprächstermin.

Über Aeris

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Aeris ein namhafter Vorreiter im Bereich IoT und unterstützt die wichtigsten IoT-Programme und -Projekte in Branchen wie der Automobilindustrie, der Versorgungs- und Energiewirtschaft, dem Flottenmanagement und der Logistik, der Medizintechnik und der Fertigung. Seine Expertise auf dem Gebiet der IoT-Technologie steht im Dienst eines globalen Ökosystems aus 7.000 Unternehmenskunden, fast 30 Mobilfunknetzbetreibern und 100 Millionen IoT-Geräten weltweit. Aeris, der führende Anbieter von eSIMs für das IoT, fördert die vernetzte intelligente Welt von heute durch innovative Technologien und grenzenlose Konnektivität, die die Verwaltung vereinfachen, die Sicherheit stärken, die Leistung optimieren und das Wachstum in großem Maßstab vorantreiben. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Aeris IoT Accelerator Platform, Aeris IoT Watchtower und Aeris Mobility Suite Ihre kritischen IoT-Programme schützen und optimieren können, besuchen Sie aeris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

