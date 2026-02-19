© Foto: OpenAIUmweltschutz vs. Trump: 17 Organisationen wehren sich gegen geplante Lockerungen bei Treibhausgasen. Das steckt dahinter.US-Klimaschutzorganisationen klagen gegen Pläne der Regierung von Präsident Donald Trump, die Treibhausgase für unproblematisch erklären wollen, wie die dpa berichtet. Die zentrale Rechtsgrundlage, welche die Regierung kippen möchte, soll damit von den Klimaschutzorganisationen geschützt werden. Das Bündnis, welches aus 17 Umwelt- und Gesundheitsorganisationen besteht, wirft der Umweltbehörde EPA und ihrem Leiter Lee Zeldin in der Klageschrift vor, rechtswidrig zu handeln, so die Umweltorganisation Earthjustice. Demnach will die EPA ihre langjährige wissenschaftliche …Den vollständigen Artikel lesen
