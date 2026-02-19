Globale Basketballplattform bringt Spitzensport mit Mode, Design und Kultur zusammen

Project B, ein globaler Elite-Grand-Prix für Frauen- und Männerbasketball, der für eine neue Generation von Sportlern und Fans geschaffen wurde, gab heute die Ernennung von William Kim zum Chief Lifestyle Officer bekannt. In dieser strategischen Position wird Kim das Premium-Lifestyle-Geschäft von Project B in den Bereichen Merchandising, Markenkooperationen und kulturelle Partnerschaften leiten. Project B expandiert derzeit in Europa, Asien und Amerika, um die prestigeträchtigste Kulturplattform im internationalen Sport aufzubauen.

"Wir entwickeln ein Modell mit Blick auf das Jahr 2030 und darüber hinaus", so Kim. "Alles beginnt mit der Entwicklung einzigartiger Produkte. Wir beschaffen Naturfasern von höchster Qualität für jeden Moment im Alltag eines Sportlers und bieten dieselben Kollektionen der gesamten Fan-Community an. Vom Design über die Lieferkette bis hin zum Verbrauchererlebnis verfolgen wir denselben Ansatz wie ein Luxusunternehmen und überwachen Produkte, Vertrieb und Markenerlebnis in ihrer Gesamtheit."

Kim wird die globale Lifestyle-Strategie von Project B vorantreiben und dabei Sport, Mode und Community zu einer einzigen Identität mit Fokus auf hohe Qualität und charakteristisches Design verschmelzen. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Entwicklung hochwertiger Funktionsbekleidung für Sportler aus Naturfasern, exklusive Kollektionen für Fans sowie Markenkooperationen mit Austragungsorten und kulturprägenden Partnern. Darüber hinaus wird er ein KI-gestütztes Handelsmodell für eine Streaming-orientierte Social-Native-Plattform entwickeln, um die Kohärenz von Produkt, Vertrieb und Markenerlebnis über alle Märkte hinweg sicherzustellen.

"Basketball ist Kultur", betont Geoff Prentice, Mitbegründer von Project B. "Seit dem ersten Tag entwickeln wir eine Premium-Plattform, die höchste Anforderungen erfüllt. Unsere Kollektionen werden aus natürlichen Stoffen ohne synthetische Materialien und ohne Kompromisse bei der Qualität hergestellt. Sie werden intern entworfen und entwickelt, sodass wir die Qualitätsstandards von Anfang bis Ende überwachen können. William bringt das Know-how mit, Marken aufzubauen, die auch außerhalb des Spiels Bestand haben. Seine globale Perspektive und sein Gespür für Design werden für unser Wachstum von unschätzbarem Wert sein."

Kim verfügt über eine langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau, Einzelhandelsinnovation und Kulturstrategie und blickt auf eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Förderung globaler Unternehmen an der Schnittstelle von Sport, Mode und Kundenerlebnis zurück. Zuvor war er als CEO bei Shinsegae International, CEO bei Rapha, CEO bei AllSaints, Global EVP bei Samsung Mobile sowie SVP bei Burberry tätig und war in leitenden Positionen innerhalb der Gucci Group tätig.

Im Zuge der Expansion von Project B in wichtige internationale Märkte bekräftigt diese Ernennung das Engagement des Unternehmens, eine globale Kulturplattform aufzubauen, die Spieler und Fans mit den besten Naturfasern und hochwertigen Textilien ausstattet.

Über Project B

Project B ist eine globale Sportplattform, die für Spieler und Fans entwickelt wurde. Mit Basketball als Ausgangspunkt entwickelt Project B eine hochkarätige internationale Turnierserie, an der die weltbesten Spielerinnen und Spieler teilnehmen und in bedeutenden Metropolen Asiens, Europas und Amerikas gegeneinander antreten. Project B wurde entwickelt für eine Welt, in der Streaming, soziale Medien und Mobilgeräte allgegenwärtig sind. Es verbindet Live-Wettbewerbe der Eliteklasse mit fesselnden Geschichten und erreicht ein weltweites Publikum.

