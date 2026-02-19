Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit Grinity geschlossen, einer Beratungsfirma für bebaute Anlagen, die technische, Umwelt- und nachhaltige Entwicklungsdienstleistungen für die Immobilien- und Baubranche erbringt.

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit mit mehr als 130 Fachkräften in der Tschechischen Republik und der Slowakei betreut Grinity private und öffentliche Auftraggeber im Bereich der gewerblichen Entwicklung und in den Bereichen Industrie, Technologie, Automotive und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet multidisziplinäre Expertise in Projekt- und Kostenmanagement, Transaktionsberatung, ESG-Beratung und Energieoptimierung für Gebäude.

"Nachhaltigkeit hat sich zu einem strategischen Imperativ entwickelt. Die Kunden benötigen jedoch eine integrierte, risikofreie und termingerechte Leistungserbringung über den gesamten Umfang und in allen Qualitätsstufen", so Pavel Cermák, CEO von Grinity. "Durch Kombination unserer Projekt- und Kostenmanagements- sowie technischen Beratungs- und Energieoptimierungsexpertise mit der globalen Plattform von Andersen können wir umfassende, zukunftsorientierte Lösungen liefern, die einen langfristigen Mehrwert für Kunden und ihre Stakeholder schaffen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, ergänzte: "Grinity hat sich im Bereich der Projektabwicklung und spezialisierten Beratung für die gebaute Umwelt einen hervorragenden Ruf erworben. Sein multidisziplinäres Dienstleistungsmodell von der Sorgfaltsprüfung und dem Projekt- und Programmmanagement bis hin zur ESG- und EU-Taxonomie-Beratung ergänzt die globalen Fähigkeiten von Andersen und stärkt unsere Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, komplexe regulatorische, operative und nachhaltigkeitsbezogene Herausforderungen zu bewältigen, während wir gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil wahren."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie, KI-Transformation und Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und verfügt über erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität und Beratung, die auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Experten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen bereitgestellt wird. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die Beratungslösungen über ihre Mitglieds- und Kooperationsunternehmen weltweit anbietet.

