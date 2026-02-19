DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.027 Punkte

DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich wenig verändert gezeigt bei rund 45,60 Euro, nachdem die Ratingagentur Fitch den Bonitätsausblick zwar gesenkt, das Rating "BBB" aber bestätigt hatte. Auch bei der Tui-Aktie tat sich kaum etwas. Hier hatte Fitch die Bonität "BB" bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.

Instone Real Estate wurden auf Tradegate bei 9,99 Euro gesehen, nach 9,87 Euro zum Xetra-Handelsende. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend mitgeteilt, eine deutlich höhere Dividende ausschütten zu wollen als zunächst kommuniziert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.027 25.044 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.