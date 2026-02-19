Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, wird vom 10. bis 12. März auf der Embedded World 2026 in Nürnberg Technologien für die Edge-KI-Transformation vorstellen. Zu den Vorführungen gehören Technologien, die Unternehmen eine zuverlässige End-to-End-Grundlage für Edge-KI-Anwendungsfälle bieten, die Sicherheit und Zuverlässigkeit während des gesamten Lebenszyklus gewährleisten. Wind River wird in Halle 4 Standnummer 4-112 ausstellen.

"Die Konvergenz von OT und IT verändert die Technologielandschaft und läutet eine neue Ära der Transformation mit Edge-KI ein. In missionskritischen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, autonomen Fahrzeugen und medizinischen Systemen, in denen die Anforderungen besonders hoch sind, steht viel auf dem Spiel", sagte Sandeep Modhvadia, Chief Product Officer bei Wind River. "Der nächste Durchbruch wird mit dem Wachstum der KI im physischen Bereich kommen, wo Intelligenz nicht auf einen einzigen Punkt beschränkt ist, sondern über ein verteiltes System hinweg wahrnehmen, denken und handeln muss. Wind River kann Kunden dabei helfen, KI und Intelligenz dort einzusetzen, wo es am wichtigsten ist. Mit zuverlässigen, modularen und skalierbaren Lösungen ermöglicht Wind River seinen Kunden, sich auf innovative Anwendungsfälle und KI-gesteuerte Anwendungen zu konzentrieren, die einen Wettbewerbsvorteil schaffen."

Ausgewählte Vorführungen

Konsolidierte Edge-KI : Konsolidierung und Modernisierung eingebetteter Systeme am Rand, um sicherheitskritische Workloads mit nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen wie KI zu kombinieren und gleichzeitig Kosten, Platzbedarf, Gewicht und Stromverbrauch unter Kontrolle zu halten.

: Konsolidierung und Modernisierung eingebetteter Systeme am Rand, um sicherheitskritische Workloads mit nicht sicherheitsrelevanten Anwendungen wie KI zu kombinieren und gleichzeitig Kosten, Platzbedarf, Gewicht und Stromverbrauch unter Kontrolle zu halten. Intelligenter Einzelhandel : Operationalisierung von Edge-Workloads in großem Maßstab in einer verteilten Einzelhandelsumgebung; End-to-End-Lebenszyklusmanagement von Anwendungen am Rand, Bereitstellung, Aktualisierung und Überwachung von containerisierten und VM-Workloads in der gesamten Infrastruktur im Laden.

: Operationalisierung von Edge-Workloads in großem Maßstab in einer verteilten Einzelhandelsumgebung; End-to-End-Lebenszyklusmanagement von Anwendungen am Rand, Bereitstellung, Aktualisierung und Überwachung von containerisierten und VM-Workloads in der gesamten Infrastruktur im Laden. Aptiv PULSE Sensor : Diese Ausstellung zeigt, wie Computer Vision und Radar zusammenarbeiten, um Lager sicherer und intelligenter zu machen, indem sie die Lagerbestandsabläufe verbessern, die Betriebssicherheit erhöhen und sowohl die Komplexität der Hardware als auch die Kosten reduzieren.

: Diese Ausstellung zeigt, wie Computer Vision und Radar zusammenarbeiten, um Lager sicherer und intelligenter zu machen, indem sie die Lagerbestandsabläufe verbessern, die Betriebssicherheit erhöhen und sowohl die Komplexität der Hardware als auch die Kosten reduzieren. Cloud-Scale Embedded QA : Risikominimierung und Beschleunigung der Bereitstellung durch Cloud-Scale-Tests, um dem Druck gerecht zu werden, immer komplexere Systeme schneller auszuliefern, ohne dabei Abstriche bei Sicherheit oder Qualität zu machen. Teams können Tests nach links verschieben, früher im Lebenszyklus validieren, groß angelegte Testkampagnen in der Cloud durchführen und Probleme erkennen, lange bevor die Software auf die Produktionshardware gelangt.

: Risikominimierung und Beschleunigung der Bereitstellung durch Cloud-Scale-Tests, um dem Druck gerecht zu werden, immer komplexere Systeme schneller auszuliefern, ohne dabei Abstriche bei Sicherheit oder Qualität zu machen. Teams können Tests nach links verschieben, früher im Lebenszyklus validieren, groß angelegte Testkampagnen in der Cloud durchführen und Probleme erkennen, lange bevor die Software auf die Produktionshardware gelangt. KI-gestützte Modellierung : Durch den Einsatz generativer KI und Simulation erhalten Teams ein leistungsstarkes Framework, mit dem sie die Modellierung komplexer Systeme virtuell beschleunigen können.

: Durch den Einsatz generativer KI und Simulation erhalten Teams ein leistungsstarkes Framework, mit dem sie die Modellierung komplexer Systeme virtuell beschleunigen können. KI-Cobot: Ein Roboterarm demonstriert Edge-KI, lokale Infrastruktur und datengesteuerte Personalisierung und präsentiert eine lokale, cloudähnliche Edge-Infrastruktur, die physische Daten in ihrer unmittelbaren Umgebung erfasst und Geschäftslogik anwendet.

Einblicke von Führungskräften auf der Bühne

Wind River wird auch an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:

Konferenzveranstaltungen

Wartung von ROS auf Yocto: Ein Überlebensleitfaden für Embedded-Open-Source-Integratoren, 10. März um 14:15 Uhr MEZ

Echtzeit trifft Cloud: Orchestrierung von RTOS und Linux mit Kubernetes, 10. März um 16:30 Uhr MEZ

Verbesserung der Sicherheit von Verkehrsteilnehmern in vernetzten Fahrzeugen: 5G-C-V2X-Anwendungen in der Praxis, 11. März um 10:00 Uhr MEZ

Industrialisierung von CHERI auf RISC-V: VxWorks und Hypervisor-Unterstützung für sicherheitskritische Edge-Systeme, 12. März um 12:45 Uhr MEZ

Web Assembly in sicherheitskritischen eingebetteten Systemen: Eine Laufzeitumgebung für die heterogene Zukunft, 12. März um 15:30 Uhr MEZ

Forumveranstaltungen

Von RTOS zu Linux: Navigieren durch die Betriebssystemoptionen für den intelligenten Edge, 10. März um 13:30 Uhr in Halle 5

Von Silos zu Synergie: Exzellenz in der Fertigung durch IT/OT-Konvergenz, 10. März um 14:30 Uhr in Halle 5

KI-Agent-gesteuerte Simulation mit natürlicher Sprachinteraktion mit vECUs, 11. März um 14:30 Uhr in Halle 3

Besuchen Sie Wind River auf der Embedded World

Die Experten von Wind River werden vor Ort sein, um ein Portfolio vorzustellen, das von sicheren, deterministischen Betriebssystemen, die integrierte Intelligenz und Entscheidungsfindung ermöglichen, bis hin zu Tools für die Orchestrierung des gesamten Lebenszyklus reicht, mit denen Kunden intelligente, autonome Systeme sicher entwerfen, implementieren und warten können. Wind River wird vom 10. bis 12. März auf der Embedded World 2026 in Nürnberg in Halle 4 Standnummer 4-112 ausstellen. Weitere Informationen oder Terminvereinbarungen für die Embedded World 2026 finden Sie unter https://explore.windriver.com/Embedded-World-2026.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

