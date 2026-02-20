Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, gab heute die Preisgestaltung für ihre zweite europäische Direct-Lending-Collateralized-Loan-Obligation, Ares European Direct Lending CLO II ("EDL CLO II"), in Höhe von über 300 Millionen Euro bekannt.

In Übereinstimmung mit der zugrunde liegenden Zusammensetzung seines Vorgängers ist EDL CLO II ein diversifizierter CLO, der sich ausschließlich aus direkt vergebenen und aktiv verwalteten Krediten zusammensetzt, die von über 70 mittelständischen Unternehmen mit Sitz überwiegend in Westeuropa und tätig in widerstandsfähigen Branchen ausgegeben wurden. Das Instrument ist auf vorrangig besicherte variabel verzinsliche Darlehen ausgerichtet und wird von S&P und KBRA bewertet werden. Ares ist der Ansicht, dass EDL CLO II zu den ersten Multi-Währungs-CLOs für mittelständische Unternehmen in Europa gehört.

"Wir freuen uns, dass wir innerhalb von weniger als zwölf Monaten erfolgreich unser zweites European Direct Lending CLO bepreist haben, während wir weiterhin auf unserer fast 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Unternehmenskredite in Europa aufbauen", sagte Michael Dennis, Partner und Co-Head of European Credit. "Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigen wir, unsere Innovationskultur weiter zu vertiefen, um unseren Investoren und Kreditnehmern überzeugende Lösungen anzubieten."

"Die Bedürfnisse unserer Investoren entwickeln sich weiter, und wir freuen uns, ihnen eine Reihe von Lösungen und umfassende Kompetenzen anbieten zu können, die zur Unterstützung ihrer Ziele erforderlich sind", erklärte Andrea Fernandez, Partner und Chief Operating Officer von European Direct Lending. "Wir glauben, dass die starke Nachfrage nach EDL CLO II ein Beweis für unsere Erfahrung in der Strukturierung und Verwaltung maßgeschneiderter Vehikel ist, mit denen wir differenzierte Renditen erzielen."

"Die Preisgestaltung für EDL CLO II erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem unsere führenden Kompetenzen im Risiko- und Portfoliomanagement weiterhin von zentraler Bedeutung für unsere Fähigkeit sind, eine hohe Alpha-Qualität zu erzielen. Wir freuen uns darauf, das Vertrauen unserer Investoren und Kreditnehmer weiter auszubauen", erklärte Matt Theodorakis, Partner und Co-Head of European Direct Lending.

Die europäische Direktkreditstrategie von Ares umfasst rund 100 Investmentexperten, die in sieben Niederlassungen in Europa tätig sind und zum 31.Dezember 2025 ein Vermögen von über 84 Milliarden US-Dollar verwalteten. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat das europäische Direktkreditgeschäft über 420 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 80 Milliarden Euro getätigt. Darüber hinaus ist Ares einer der größten und erfahrensten CLO-Manager weltweit und hat seit 1999 108 CLOs emittiert, von denen 72 heute aktiv sind. Zum 31 Dezember 2025 umfasste das CLO-Portfolio von Ares über 39 Milliarden US-Dollar der insgesamt fast 407 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die von der Ares Credit Group verwaltet werden.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende primäre und sekundäre Anlagelösungen in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur anbietet. Wir sind bestrebt, die langfristigen Ziele unserer Stakeholder zu fördern, indem wir flexibles Kapital bereitstellen, das Unternehmen unterstützt und Wert für unsere Investoren und innerhalb unserer Gemeinschaften schafft. Durch die Zusammenarbeit unserer Anlagegruppen wollen wir über Marktzyklen hinweg konsistente und attraktive Anlagerenditen erzielen. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von fast 623 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aresmgmt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260218795856/de/

Contacts:

Medienkontakt

Giles Bethule, +44 7879615114

media.europe@aresmgmt.com