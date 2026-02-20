Am zweiten Tag des chinesischen Neujahrs, zeitgleich mit dem 120. Jubiläum der Entstehung der Yue-Oper, wurde die "Yue Rhyme Chinese New Year 2026 Yue Opera Spring Festival Gala" planmäßig ausgestrahlt. Die Gala versammelte führende chinesische Opernmeister, renommierte Sängerinnen und Sänger sowie Yue-Opern-Enthusiasten aus aller Welt und präsentierte ein künstlerisches Fest, das klassische Weitergabe, genreübergreifende Fusion und technologische Ausdrucksformen vereinte und damit der Welt die grenzenlosen Möglichkeiten östlicher traditioneller Künste im zeitgenössischen Kontext vor Augen führte.

Die virtuelle Moderatorin Gu Xiaoyu von Zhejiang Satellite TV trat gemeinsam mit dem ersten Roboter-Moderator des Senders, Lan Xiaotian, auf und schuf eine "Cyber-Bühne", die die Realität überwand. Mehr als ein Dutzend traditioneller Operntechniken wurden in digitalen Szenerien zum Leben erweckt und boten dem globalen Publikum ein visuell futuristisches Spektakel.

Die Gala stellte zudem eine kulturelle Reise über Berge und Meere hinweg in den Mittelpunkt. Künstlerinnen und Künstler, die 1959 in die Uigurische Autonome Region Xinjiang kamen, um die lokale Oper zu unterstützen, wurden zu der Veranstaltung eingeladen. Sie genossen ein gemeinsames Opernstück mit dem Titel "Chasing the Wind" und teilten ihre persönlichen Erfahrungen. Diese wertvolle "kraftvolle Geschichte kultureller Verbundenheit über Regionen hinweg" zeichnete ein berührendes Bild der kulturellen Verbindung zwischen unterschiedlichen Hintergründen und vermittelte dem internationalen Publikum den inklusiven Geist, der im Kern der chinesischen Kultur verankert ist.

Die globale Kampagne "Searching for Lin Meimei" zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Wang Wenjuan zog Teilnehmende aus zahlreichen Ländern an. Die Gala erhielt zudem Neujahrsgrüße von Yue-Opern-Fans aus den Vereinigten Staaten, Ungarn, Österreich, Frankreich, Kanada, Singapur und weiteren Ländern was die Vitalität der Yue-Oper durch Aufführungen in Europa, die Förderung von "The Butterfly Lovers" in Neuseeland sowie die Einrichtung eines formalen Lehrsystems in Ottawa, Kanada, veranschaulicht.

Die Yue-Opern-Frühlingsfestgala von Zhejiang Satellite TV stärkte nicht nur die kulturelle Identität des "malerischen Zhejiang" in quantitativer und symbolischer Hinsicht, sondern stellte auch eine lebendige Praxis der "kreativen Transformation und innovativen Entwicklung der traditionellen chinesischen Kultur" dar. Sie bietet damit ein unverwechselbares "Zhejiang-Modell" zur Förderung der chinesischen Kultur über die nationalen Grenzen hinaus.

