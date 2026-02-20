Antimon wird zum geopolitischen Schlüsselrohstoff. Bei diesem Unternehmen treffen hochgradige Gold-Antimon-Bohrergebnisse auf politische Rückendeckung und milliardenschwere Rohstoffstrategien.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Antimon zählt zu den strategisch wichtigsten kritischen Rohstoffen der Gegenwart. Das Metall ist unverzichtbar für zahlreiche Schlüsselindustrien, darunter Verteidigung, Energietechnik, Elektromobilität, Halbleiterfertigung und moderne Flammschutzanwendungen. Aufgrund seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften lässt sich Antimon nur schwer ersetzen, was seine Bedeutung für technologische Wertschöpfungsketten zusätzlich erhöht.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Gleichzeitig ist der globale Markt stark konzentriert: Ein Großteil der Förderung und Verarbeitung liegt in den Händen weniger Länder, allen voran China und Russland.

Diese Abhängigkeit stellt für westliche Volkswirtschaften ein erhebliches geopolitisches und versorgungstechnisches Risiko dar. Vor dem Hintergrund zunehmender globaler Spannungen, wachsender Nachfrage und politischer Bestrebungen zur Sicherung resilienter Lieferketten rückt Antimon daher verstärkt in den Fokus staatlicher Rohstoffstrategien und gilt als zentraler Baustein für wirtschaftliche und sicherheitspolitische Souveränität.

Und spätestens an diesem Punkt sollte man Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) auf dem Schirm haben!

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) ist Anfang 2025 aus der Fusion zwischen Mawson Gold?Ltd. und Southern Cross?Gold?Ltd. hervorgegangen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Suche nach epizonalem Gold, genauer gesagt Goldvorkommen, die typischerweise in relativ geringen Tiefen, oft mit starken Vererzungen und teils hohen Gehalten, vorkommen, und zwar im historischen Goldgebiet Victoria in Australien.

Southern Cross (WKN: A40QY8) betreibt gleich drei eigene Explorationsprojekte in Australien - zwei in Victoria (Sunday Creek und Redcastle) und eins in Queensland (Mt. Isa). Während die Flaggschiffprojekte Sunday Creek und Redcastle auf hochgradige Gold/Antimon-Lagerstätten abzielen, bietet Mt. Isa ein deutlich anderes Zielprofil mit Schwerpunkt auf Kupfer/Gold und Blei/Zink/Silber.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Zusätzlich hält das Unternehmen eine strategische Beteiligung an Nagambie Resources Ltd. (6,7%) mit einem Vorkaufsrecht auf deren umfangreiches Tenement-Paket in Victoria. Alle Projekte befinden sich in etablierten Bergbauregionen Australiens mit sehr guter Infrastruktur und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Sunday Creek - ein strategischer Baustein der australischen Regierung?!

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) gab Mitte Januar die Entscheidung der australischen Regierung bekannt, eine Critical Minerals Strategic Reserve im Volumen von 1,2 Mrd. AUD aufzubauen, die sich auf strategisch wichtige Rohstoffe wie Antimon, Gallium und Seltene Erden konzentriert. Ziel der Initiative ist es, die Versorgungssicherheit Australiens und seiner Partner für Verteidigungs-, Energie- und Hightech-Anwendungen zu stärken und die Abhängigkeit von wenigen dominierenden Lieferländern zu reduzieren. Das Unternehmen hebt hervor, dass das Sunday Creek-Projekt ein bedeutendes, noch nicht erschlossenes Gold-Antimon-Vorkommenist und damit sehr gut zu den Zielen der neuen Reserve passt.

Das Programm umfasst unter anderem Mittel für den physischen Aufbau von Vorräten, Abnahmevereinbarungen und Preissicherungsmechanismen mit heimischen Produzenten und steht im Zusammenhang mit internationalen Partnerschaften, etwa mit den USA.

Michael Hudson, President & CEO, kommentiert entsprechend erfreut:

"Wir unterstützen ausdrücklich die strategische Vision der australischen Regierung, diese Reserve für kritische Mineralien zu schaffen. Dies ist genau die Art von mutiger politischer Maßnahme, die erforderlich ist, um die westlichen Lieferketten gegen die Dominanz Chinas zu sichern. Da China und Russland 80% der weltweit geförderten und verarbeiteten Antimonmenge kontrollieren, sendet die Priorisierung von Antimon in dieser Reserve ein klares Signal, dass Australien es mit der Sicherheit kritischer Mineralien ernst meint. Sunday Creek ist bereit, Teil der Lösung zu werden."

Hochgradige Gold- und Antimonfunde: Sunday Creek bestätigt Größe und Qualität des Systems!

Ende Januar legte Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) erst wieder neue Bohrergebnisse vom Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt vor, wobei insbesondere das Bohrloch SDDSC196 hervorgehoben wird. Und dass zurecht, denn dieses Loch durchteufte auf eine 559 Meter lange mineralisierte Zone und schnitt 16 unterschiedliche Adernsysteme. In Summe ergab diese Zone einen ungeschnittenen Durchschnittsgehalt von rund 2,5 g/t Goldäquivalent (2,1 g/t Gold und ca. 0,2% Sb (Antimon)), wobei mehrere hochgradige Abschnitte enthalten sind. Darunter zum Beispiel sechs Intervalle mit über 20 g/t AuEq und drei Einzelergebnisse über 100 g/t Au.

Ein besonders herausragender Abschnitt war 1,3 m mit 670 g/t AuEq, und damit eines der besten bislang am Projekt gebohrten Resultate, sowie die höchste gemessene Antimonprobe mit 65,9% Sb, plus 78,5 g/t Gold.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Darüber hinaus berichtete das Unternehmen über weitere erfolgreiche Bohrlöcher, die hohe Gehalte und neue Adernsysteme bestätigten oder die mineralisierte Struktur weiter definierten. Aber schon jetzt unterstreichen die Ergebnisse die Kontinuität, Größe und Hochgradigkeit des Sunday Creek-Systems sowie dessen strategische Bedeutung als potenzielle Quelle für Gold, Antimon und andere kritische Metalle, insbesondere angesichts internationaler Herausforderungen bei der Versorgung mit Antimon.

Und dass bei Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) nicht gekleckert, sondern geklotzt wird, das beweisen die zehn Bohrgeräte, die derzeit im Einsatz sind. Und auch Newsflowseitig sollte es nicht langweilig werden. Denn derzeit stehen noch 39 Bohrergebnisse aus.

Fazit: Ideal positioniert im Spannungsfeld von Geopolitik und Rohstoffknappheit!

Mit jeder weiteren Meldung verdichtet sich das Bild eines Unternehmens, das zur richtigen Zeit mit den richtigen Assets positioniert ist. Die Kombination aus geopolitisch hochrelevantem Antimon, außergewöhnlich hochgradigen Bohrergebnissen und klarer politischer Rückendeckung verleiht insbesondere dem Sunday-Creek-Projekt eine Dimension, die weit über klassische Goldexploration hinausgeht.

Sollte es Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) gelingen, die bislang erzielten Explorationserfolge weiter zu bestätigen und in Richtung wirtschaftlicher Entwicklung zu führen, könnte das Unternehmen zu einem zentralen Baustein westlicher Lieferketten für kritische Metalle avancieren. Für Investoren bedeutet dies eine seltene Konstellation aus Rohstoffknappheit, strategischer Relevanz und erheblichem Wertschöpfungspotenzial - ein Spannungsfeld, das Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) in den kommenden Monaten und Jahren besonders aufmerksam machen dürfte.

