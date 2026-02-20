DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHEMIEINDUSTRIE - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagt der Chemieindustrie bei der Zuteilung kostenloser Zertifikate im Emissionshandel Hilfe zu. "Die Chemiebranche steht unter internationalem Druck, und das nehmen wir ernst. Ich setze mich in Brüssel für realistischere Maßstäbe für die Zuteilung kostenloser Emissionsrechte ein", sagte Schneider dem Handelsblatt. Schneider sagte, der Emissionshandel habe "als marktwirtschaftliches Instrument einen guten Job gemacht". Er verbinde erfolgreich Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke. Entscheidend sei aber, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Deutschland und Europa starke, innovative Chemiestandorte bleiben könnten. (Handelsblatt)

EU/GROSSBRITANNIEN - Die Europäische Union (EU) und Großbritannien planen, ihre Beziehungen zügig neu zu verhandeln. Beide Seiten haben vereinbart, noch vor der parlamentarischen Sommerpause in Großbritannien im Juli einen Gipfel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Keir Starmer abzuhalten. Das erfuhr das Handelsblatt von mehreren Eingeweihten. Bis dahin sollen die Verhandlungsteams konkrete Ergebnisse zu den Deals vorlegen. Im Fokus stehen neue Abkommen zum Emissionshandel (ETS), zum Strommarkt, zu Lebensmittel- und Agrarstandards (SPS) sowie zur Rüstungskooperation. Der Zeitrahmen sei "ehrgeizig, aber machbar", heißt es aus EU-Kreisen. Die Wiederannäherung hatten Brüssel und London auf einem Gipfel im Mai vergangenen Jahres vereinbart. Zudem steht in diesem Jahr die Überprüfung des Brexit-Vertrags von 2021 an, die ein Zeitfenster eröffnet, um strittige Punkte nachzujustieren. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 00:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.