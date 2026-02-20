DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Verluste - Börse Seoul setzt Rekordjagd fort

DOW JONES--Am Freitag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran lässt die Anleger vorsichtig agieren, wie Marktteilnehmer berichten. Der südkoreanische Aktienmarkt zeigt sich davon derweil unbeeindruckt und setzt seinen Rekordkurs fort.

Die festlandchinesischen Börsen sind am Freitag und am Montag noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause um 0,7 Prozent. Verkauft werden vor allem Technologiewerte; der entsprechende Subindex fällt um 2,3 Prozent. Hier belastet die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) die bisherigen Geschäftsmodelle der Unternehmen bedrohen könnte. Unter den Einzelwerten fallen Alibaba um 3,7 Prozent. Der Hedgefonds Appaloosa hat seine Beteiligung an Alibaba reduziert.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent nach auf 56.811 Punkte. Japanische Anleger trennen sich von Chip-, Automobil- und Finanzwerten. Tokyo Electron verbilligen sich um 1,4 Prozent, Toyota Motor um rund 4 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 2,9 Prozent.

In Seoul geht es derweil mit dem Kospi um 2,3 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch. Gesucht sind mit der Ungewissheit um die Entwicklung im Iran Rüstungsaktien wie Hanwha Systems, deren Kurs um fast 11 Prozent nach oben springt. Hyundai Rotem gewinnen 3,8 Prozent. Die Aktien des Chipherstellers SK Hynix verteuern sich um 6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.081,40 -0,1% +2,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 56.811,21 -1,1% +13,5% 07:00 Kospi (Seoul) 5.808,50 +2,3% +37,8% 07:30 Shanghai-Comp. Feiertag 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.531,91 -0,7% +4,2% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1753 -0,2 1,1773 1,1795 +0,3% EUR/JPY 182,47 0,0 182,43 183,01 -0,9% EUR/GBP 0,8743 0,0 0,8740 0,8739 +0,1% GBP/USD 1,3442 -0,2 1,3470 1,3496 +0,2% USD/JPY 155,26 0,2 154,98 155,15 -1,3% USD/KRW 1.446,95 -0,1 1.448,76 1.446,40 +0,0% USD/CNY 6,9361 0,0 6,9329 6,9328 -1,4% USD/CNH 6,9017 0,0 6,9007 6,9008 -1,3% USD/HKD 7,8138 -0,0 7,8143 7,8148 +0,4% AUD/USD 0,7040 -0,3 0,7059 0,7066 +5,6% NZD/USD 0,5951 -0,4 0,5973 0,5977 +3,6% BTC/USD 67.850,75 1,4 66.933,50 67.166,55 -25,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,73 66,40 +0,5% +0,33 +13,3% Brent/ICE 71,98 71,66 +0,4% +0,32 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.004,09 4.995,81 +0,2% +8,28 +15,2% Silber 78,53 78,5045 +0,0% +0,02 +8,4% Platin 1.765,51 1.767,66 -0,1% -2,15 +0,7% Kupfer 5,76 5,74 +0,4% +0,02 +2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.