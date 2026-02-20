© Foto: OpenAIZurich erzielt im Jahr 2025 Rekordüberschüsse und übertrifft damit die Erwartungen - trotz hoher Katastrophenschäden und teurer Waldbrände: Darum kann der Versicherer glänzen.Der Versicherer Zurich hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. Konzernchef Mario Greco nannte die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren als Grund. Der Betriebsgewinn des Konzerns wuchs im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar (7,5 Milliarden Euro). Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar zu, wie der Konzern bekanntgab. Beide Werte erreichten Rekordhöhen. Zudem übertraf der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE