Während die Börsen auf dem chinesischen Festland noch bis einschließlich Montag geschlossen sind, hat Hongkong den Handel bereits am heutigen Freitag wiederaufgenommen. Nach den Feiertagen präsentiert sich der Hang Seng träge und verliert etwas mehr als ein halbes Prozent, wobei die Papiere von Alibaba und Baidu deutlich stärker abgaben.Rund vier Prozent geht es im heimischen Handel für die Alibaba-Aktie nach unten, der Baidu-Kurs bricht sogar um mehr als fünf Prozent ein. Damit geht die laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
