Woche 08/26
Freitag, 20.02.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
23.45 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
4. Schicksal
0.15 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
5. Security
0.45 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
6. Abschied
1.15 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
7. Lottoking
1.40 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
8. Hochzeit
2.15 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
9. Talent
2.40 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
10. Bürgermaster
3.10 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
11. Kokain
3.40 neoriginal
BLOCKBUSTAZ
12. Sperma
4.15 Deadly Tropics
Eifersucht
Französische Krimiserie
(von 21.35 Uhr)
5.05 Deadly Tropics
-6.00 Späte Rache
Französische Krimiserie
(von 22.25 Uhr)
(Die Sendungen "Hysteria!" um 23.45 Uhr und 0.35 Uhr entfallen.)
