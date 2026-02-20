NurExone Biologic: Mit Super-Exosomen zum Durchbruch!

Anzeige / Werbung

Gleich 11 Proteine mit therapeutischer Relevanz konnte man in allen Exosomen-Proben, die nach der NurExone-Methode hergestellt wurden, feststellen - KEIN EINZIGES davon hat man in Referenzprodukten gefunden!

Aber das ist noch nicht alles - eine der wichtigsten Hürden, die vor einem FDA-IND (Investigational New Drug)-Antrag stehen, wurde überwunden! Auch dem Aufbau einer Kleinserien-Produktion, um mit "First-In-Human"-Behandlungen (vor der FDA) beginnen zu können, steht nichts mehr im Weg!

In einem Interview erläutert zuletzt ein Ex-Bayer-Chef-Wissenschaftler, warum er überzeugt ist, dass die Exosomen-Technologie die Behandlung von Nervenschäden grundlegend verändern könnte - und welche Faktoren aus wissenschaftlicher und Investorensicht entscheidend sind. Er gibt eine unabhängige Experteneinschätzung zur Technologieplattform von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) und zu deren Bedeutung für die regenerative Medizin insgesamt.

NurExone & Bayer: Ehemaliger Bayer-Forscher sieht enormes Potenzial in der Exosomen-Technologie - "Regeneration statt nur Verlangsamung von Krankheiten"

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten erstmals realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enormen medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. Quelle

Exosomen & ExoPTEN

Nach der Durchtrennung des Rückenmarks wurden querschnittgelähmte Ratten nach der Verabreichung von ExoPTEN, entwickelt von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), wieder mobil. Gequetschte Sehnerven, die Ursache des "Grünen Star", regenerierten sich nach der Verabreichung von ExoPTEN im Rattenmodell fast zu 100%.

Die nach eigenem "Rezept" hergestellten Exosomen, die der Träger für den siRNA-Wirkstoff sind, bewährten sich in unabhängigen Tests in wichtigen Kernbereichen. als wesentlich wirksamer als der derzeitige Standard und zeigten auch ohne Beladung eine hohe therapeutische Wirkung.

Zuletzt: NurExone Biologic Advances Manufacturing and Regulatory Roadmap with Independent Batch Consistency Results for Exosome Production

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf Exosomen basierende regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute die Ergebnisse einer unabhängigen Proteomanalyse bekannt, die am Technion - Israel Institute of Technology durchgeführt wurde.

Abb. 1A-1B Die folgenden Diagramme zeigen die einzigartigen Proteine, die in den von NurExone produzierten Exosomen enthalten sind.

Der kurzfristige Entwicklungsschwerpunkt von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) potenzielle therapeutisch liegt auf der Umsetzung von Meilensteinen zur Reduzierung technischer und regulatorischer Risiken.

Parallel dazu treibt das Unternehmen operative Initiativen voran, die die klinische Anwendung und die langfristige Plattformflexibilität unterstützen können. Diese Initiativen umfassen Fortschritte beim Aufbau einer Produktionsstätte für klinische Produkte im kleinen Maßstab in Israel. Diese dient als Brücke zwischen Forschungsmaterialien und der Produktion in klinischer Qualität unter kontrollierten Bedingungen. Zudem werden mögliche Schritte für die operative Entwicklung in den USA über Exo-Top Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, geprüft, vorbehaltlich der Finanzierung und zeitlicher Abläufe.

Test der konsistenten Reproduzierbarkeit

Die Analyse lieferte die Evidenz für reproduzierbare Herstellung im Bereich Chemie, Herstellung und Kontrolle für die nach der hauseigenen Methode hergestellten Exosomen. Nur wenn der Herstellungsprozess alle drei Bedingungen erfüllt, kann man den "Investigational New Drug"-Antrag ("IND") bei EMA oder FDA ins Augen fassen!

Vier unabhängige Produktionschargen von NurExone-Exosomen zeigten einen hochgradig konsistenten Protein-"Fingerabdruck" und demonstrierten damit die Robustheit und Reproduzierbarkeit des Herstellungsprozesses des Unternehmens.

Das bedeutet, dass die vier Verschiedenen Exosomen-Chargen quasi ident in der chemischen Zusammensetzung sind.

Protein Test

Im Vergleich mit kommerziellen Exosomen anderer Hersteller identifizierte man mehrere Proteine ??in NurExone-Proben, die potenziell therapeutisch sind, die in der kommerziellen Referenz nicht nachweisbar waren.

Diese Erkenntnisse unterstützen die Differenzierung und ein spezifisches biologisches Profil, das mit Entzündungskontrolle, zellulärer Resilienz und Unterstützung der Nervenregeneration in Verbindung steht.

11 Proteine hat man in den NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)"S-uper-Exosomen" gefunden, die einen therapeutischen Nutzen bringen können - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar..

News Fazit:

Wenn ExoPTEN in den klinischen Versuchen bestätigt, was in den präklinischen Versuchen gezeigt wurde, dann erachten wir die zugrundeliegende Forschungen als einen Kandidaten für den Medizin-Nobelpreis. Einschätzung der Redaktion

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel, die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

Enthaltene Werte: CA67059R1091