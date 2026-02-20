© Foto: SOPA Images - Sipa USANach +300 Prozent 2025 kommt der Absturz: Sumitomo Pharma rutscht am Freitag über 27 Prozent ab - trotz Regierungs-Okay für die iPS-Parkinson-Therapie. Citi warnt: kurzfristig fast kein Gewinn.Ein Kurssturz trotz guter Nachrichten: Bei Sumitomo Pharma hat es am Freitag geknallt. Die Aktie rutschte zeitweise bei gettex um mehr als 27 Prozent ab - ausgerechnet einen Tag, nachdem die japanische Regierung die iPS-Zelltherapie des Konzerns für Parkinson und sogar Herzerkrankungen unterstützt hat. Was steckt dahinter? Viel spricht für klassische Gewinnmitnahmen. Der Titel war zuletzt heiß gelaufen: 2025 stand zeitweise ein Plus von mehr als 300 Prozent auf der Kurstafel, in der Vorwoche markierte …Den vollständigen Artikel lesen
