Nel ASA testet erneut eine zentrale Unterstützungszone, die für den weiteren Verlauf wichtig sein dürfte.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|0,186
|0,189
|17:30
|0,187
|0,188
|17:30
|Zeit
|16:38
Nel ASA testet erneut eine zentrale Unterstützungszone, die für den weiteren Verlauf wichtig sein dürfte
|NEL ASA
|0,187
|-0,43 %