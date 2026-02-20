Inflation, geopolitische Unsicherheiten und volatile Kapitalmärkte stellen Anleger und Finanzberater vor neue Herausforderungen. Auf der MedMotion zeigen wir, wie Volatilität - mit einem langfristigen Ansatz - auch von Vorteil sein kann. Ähnlich wie Radfahrer, die ihre Energie und Ressourcen für jede Etappe ihrer Reise richtig einteilen müssen, sollten Anleger ihre Vermögensplanung sorgfältig überdenken und die richtige Strategie für jede Lebensphase festlegen: Karriere, Familie, Eigenheim und Ruhestand. Den vollständigen Artikel lesen ...
