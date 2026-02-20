Hamburg (ots) -Bisher war die erfolgreiche TSUYOSA-Reihe von CITIZEN als sportliche, aber doch eher urbane Uhr konzipiert. Mit den neuen Modellen der Kollektion Shore wählt die japanische Uhrenmarke einen robusteren Ansatz: Die TSUYOSA erhält eine charakteristische Taucherlünette und eine Wasserdichtigkeit von 10 bar. Damit wird sie vor allem urlaubstauglich. Schwimmen im Meer oder Pool - beides ist nun möglich. Insgesamt sind es vier neue TSUYOSA-Modelle, deren Inspiration auf dem Thema "Shore" (Küste) basiert. Die Farben Navy-Blau, Marineblau, Algen-/Moosgrün und Korallenrot sind eindeutig von den Farben des Meeres und der Küste inspiriert. Die vier neuen Shore-Modelle sind ab Februar 2026 und zu Preisen ab 329 Euro im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.Ersehntes Feature: Wasserdicht bis 10 barDie bisherigen TSUYOSA-Modelle hatten eine Wasserdichtigkeit von 5 bar. Dies ermöglichte Händewaschen, Duschen und Ähnliches. Vielen Uhrenfans war dies jedoch nicht genug. CITIZEN hat auf das Feedback gehört und die Shore-Reihe konzipiert. Mit ihr kann man nun auch Schwimmen und Schnorcheln gehen.Zwar siedelt sich die TSUYOSA Shore mit 10 bar Wasserdichtigkeit unterhalb der PROMASTER-Reihe von CITIZEN an, deren Taucheruhren mit 20 bar tatsächlich für professionelles Tauchen geeignet sind - für den nicht tiefseetauchenden Uhrenfreund und normalen Schwimmer dürften 10 bar im Alltag jedoch vollkommen ausreichen.GADA-Uhr - Go anywhere, do anythingCITIZEN hat mit der Shore-Kollektion die TSUYOSA von einer urbanen Uhr in eine alltags- und urlaubstaugliche Uhr verwandelt. Auch bekannt als sogenannte GADA-Uhr (Go Anywhere, Do Anything). Eine Kategorie, die bei Uhrenfreunden besonders beliebt ist.Weitere Details: Werk und MaßeIm Inneren arbeitet das in der TSUYOSA-Reihe bewährte Inhouse-Kaliber und Automatikwerk 8210, das durch einen Glasboden einsehbar ist. Die Gangreserve liegt bei rund 42 Stunden. Der Durchmesser der neuen Shore-Modelle liegt bei 40 Millimeter, die Höhe bei 12,5 Millimeter.In der Übersicht:CITIZEN TSUYOSA ShoreModelle: NJ0230-59L, NJ0231-56L, NJ0232-53X, NJ0234-58XLaunch: Februar 2026Preis (UVP): ab 329 EuroGehäuse/Band: Edelstahl (Edelstahl mit Gelbgold-Beschichtung)Zifferblattfarben: Navy-Blau, Marineblau, Algen-/Moosgrün, KorallenrotGlas: SaphirglasDurchmesser/Höhe: 40,0 mm/12,5 mmSpezifikationen:Cal. 8210 / Automatischer und manueller Aufzug / Ganggenauigkeit im Durchschnitt: -20 bis +40 Sekunden pro Tag / Gangreserve ca. 42 Stunden (bei vollem Aufzug) / Frequenz: 21.600 Halbschwingungen pro Stunde / 21 Lagersteine / Sekundenstoppfunktion, einseitig drehbare Lünette, leuchtende Zeiger + Indizes, Wasserdichtigkeit bis 10 bar, GlasbodenÜber CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.Website: https://de.CITIZENwatch.eu/ (https://de.citizenwatch.eu/)Instagram: @CITIZENwatchdeutschland (https://www.instagram.com/citizenwatchdeutschland/)Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6220463