Hamburg (ots) -Die TSUYOSA-Reihe von CITIZEN steht seit Jahren für eine farbenfrohe Auswahl an Uhren, die ihren Trägern Freude im Alltag bereiten sollen. In einer Kooperation mit der französischen Kreativschmiede seconde/seconde/ hat sich CITIZEN vorgenommen, nun noch mehr Spaß und Kreativität an die Handgelenke zu bringen. Das aus dieser Zusammenarbeit hervorgegangene Sondermodell basiert auf dem Konzept, Kunst und Uhren mit einem Augenzwinkern zu verbinden. Dabei spielt ein scharfes japanisches Schwert, das Katana, eine zentrale Rolle. Das Kollaborationsmodell CITIZEN TSUYOSA x seconde/seconde/ ist weltweit auf 3.600 Exemplare limitiert und ab Februar 2026 zu einem Preis von 449 Euro im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.Verspielte Kraft, Kunst und ein KatanaFür dieses Kollaborationsmodell ließ sich seconde/seconde/ von dem Namen TSUYOSA inspirieren, der im Japanischen für "Kraft" und "Stärke" steht. Den Minutenzeiger hat der Künstler Romaric André (seconde/seconde/) als Symbol für eben diese Kraft und Stärke genommen und in ein Katana verwandelt. Das Samurai-Schwert ist im Pixel-Art-Stil japanischer Retro-Videospiele gehalten, die auf der ganzen Welt bekannt und beliebt sind.Mit einem humorvollen Touch scheint das rasiermesserscharfe Schwert die Indizes in zwei Hälften geteilt zu haben - was zu einem einzigartigen und ausgefallenen Zifferblatt-Design mit einer kleinen Story führt.Das Zifferblatt und der Griff des Schwertes sind in einem ansprechenden Blau gehalten. Die Schließe des Armbands ist mit Schwertschnitten verziert, und auf dem Gehäuseboden ist eine starke Botschaft von seconde/seconde/ aufgedruckt:"Being smaller has never stopped Minutes from slicing Hours into pieces."Übersetzt: "Ihre geringere Größe hat Minuten noch nie davon abgehalten, Stunden in Stücke zu schneiden."Und dieser interessante Gedanke setzt sich auch in der Limitierung fort: Das neue Modell ist weltweit auf 3.600 Stück limitiert. Dabei leitet sich diese Zahl davon ab, dass man eine Stunde in genau 3.600 Sekunden teilen kann. Ähnlich, wie der Katana-Minutenzeiger dies mit den Indizes auf dem Zifferblatt getan hat.Zusammengefasst kann man sagen, dass dieses Kooperationsmodell als Ganzes einen ausgefallenen Design- und Denkansatz mit einer besonderen Botschaft verfolgt.Der Künstler und Uhrendesigner Romaric André erklärt hierzu:"Als Kreativer, der stets versucht, Gegensätze zu verbinden, um einen wirkungsvollen Kontrast zu schaffen, ist es ein spannendes Unterfangen, mit einer Marke wie CITIZEN zusammenzuarbeiten. Auf der einen Seite steht ein einfacher Franzose. Auf der anderen Seite eine große und traditionsreiche japanische Marke. Die besten Kooperationen sind in der Regel diejenigen, die Parteien zusammenbringen, die zunächst gegensätzlich erscheinen."TSUYOSA x seconde/seconde/ zusammengefasst:· Die Botschaft von seconde/seconde/: "Kleiner zu sein hat Minuten noch nie davon abgehalten, Stunden in Stücke zu schneiden." Selbst jemand, der auf den ersten Blick klein und schwach wirkt, hat die Kraft, enorme Hindernisse zu überwinden. Das Bild der kleineren Minuten, die die größeren Stunden in Stücke schneiden, ist ein humorvolles Konzept, das den Mut weckt, sich jeder Herausforderung im Leben zu stellen.· Dieses Modell zeigt das kreative Flair von seconde/seconde/, darunter ein pixelartiges japanisches Schwert als Minutenzeiger, Schwertschnitte auf der Schließe und eine spezielle Botschaft auf dem Gehäuseboden. Die Uhr kommt in einer von seconde/seconde/ entworfenen Limited-Edition-Box.· Komfortabel und praktisch, mit funktionaler Schönheit Das dreiteilige Metallarmband bietet höchsten Tragekomfort. Das Saphirglas verfügt über eine Datumslupe für bessere Sichtbarkeit. Durch den transparenten Gehäuseboden kann der Träger das komplexe Innenleben des Uhrwerks bewundern.CITIZEN TSUYOSA x seconde/seconde/ in der Übersicht:Modell: NJ0157-81LLaunch: Februar 2026Preis (UVP): 449 EuroLimitierung: 3.600 Stück weltweitGehäuse/Band: EdelstahlZifferblatt: BlauGlas: SaphirglasDurchmesser/Höhe: 40,0 mm/11,7 mmSpezifikationen: Kaliber 8210 / Automatik- und Handaufzug / Durchschnittliche Genauigkeit: -20 bis +40 Sek./Tag* / Gangreserve: ca. 42 Stunden (voll aufgezogen) / Frequenz: 21.600 Halbschwingungen pro StundeÜber seconde/seconde/seconde/seconde/ ist die kreative Identität des in Paris lebenden Künstlers und Uhrenveredlers Romaric André, der dafür bekannt ist, Uhrmacherkunst mit konzeptioneller, oft schelmischer bildender Kunst zu verbinden. Seine Arbeit konzentrierte sich zunächst auf Vintage-Uhren, später erweiterte er sie um Wanduhren und moderne Armbanduhren, mit dem Wunsch, "die Spannung zwischen traditioneller Handwerkskunst und der schnelllebigen Bildsprache von heute hervorzuheben". Die über 40 Kooperationen, die er mit einigen der renommiertesten Marken der Welt durchgeführt hat, fanden aufgrund ihrer "sanft provokativen" Raffinesse und ihrer Fähigkeit, Gespräche anzuregen, große Beachtung und regten uns dazu an, die Rolle von Design, Humor und Symbolik dieser engen und persönlichen Begleiter, die Uhren sind, zu überdenken.Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.Website: https://de.citizenwatch.eu/Instagram: @citizenwatchdeutschland (https://www.instagram.com/citizenwatchdeutschland/)