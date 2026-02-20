Heidelberg Materials legt am Mittwoch (25. Februar) vorläufige Zahlen für 2025 vor. Diese dürften zeigen, dass sich der Baustoffkonzern weiter auf einem profitablen Wachstumskurs befindet. Steigende Preise und das vor gut einem Jahr angekündigte Sparprogramm sollten dabei helfen. Reicht das Zahlenwerk für eine Fortsetzung des mehrmonatigen Aufwärtstrends?Angesichts des deutlichen Absatzrückgangs bei Zement in Europa sowie der stärkeren Ausrichtung auf CO2-reduzierte Produkte hat Heidelberg Materials ...Den vollständigen Artikel lesen ...
