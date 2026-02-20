Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten US-Daten haben mehrheitlich überzeugt und Äußerungen diverser Fed-Vertreter sowie das FOMC-Protokoll machen deutlich, dass es die Zentralbank nicht eilig hat, die Zinsen zu senken, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen hätten sich leicht abgeschwächt und mit einer erneuten Forcierung sei in Anbetracht der heute anstehenden Daten kaum zu rechnen. Ansonsten hätten gestern Sorgen vor einer militärischen Auseinandersetzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran dominiert, wodurch die Ölpreise deutlich nach oben getrieben worden seien. US-Präsident Trump habe dem Iran eine Frist für ein Atomabkommen von 10 bis 15 Tagen gesetzt, der Iran drohe im Falle eines Angriffs mit Gegenmaßnahmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
