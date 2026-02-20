Die spanische VW-Marke Seat befindet sich nach eigenen Angaben im Werk Martorell bei den Vorbereitungen für die Serienproduktion des Cupra Raval auf der Zielgeraden. Im Rahmen der letzten Phase des Industrialisierungsprozesses, bekannt als Nullserie, werden Prozesse und Qualitätsstandards vor der Serienproduktion validiert. In der Mitteilung schreiben die Spanier selbst vom "Countdown für die Serienproduktion", der begonnen habe. Für Seat und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
