© Foto: UnsplashEin geopolitischer Flächenbrand treibt den Ölpreis nach oben und reißt Airline-Titel in die Tiefe. Nach Verlusten von bis zu 9 Prozent wächst die Angst vor einem strukturellen Margenschock.Die Aktien von US-Fluggesellschaften sind am Donnerstag stark unter Druck geraten, nachdem die Ölpreise infolge der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten auf ein Siebenmonatshoch gestiegen waren. Die USA haben angesichts der festgefahrenen Atomgespräche mit dem Iran einen weiteren Flugzeugträger in die Region entsandt, während Präsident Donald Trump Teheran nur noch "10 bis 15 Tage" für eine Einigung einräumte. Die Aussicht auf einen möglichen US-Angriff ließ den Preis für ein Barrel Rohöl am Donnerstag …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE