Um die Präsenz des Unternehmens in Europa weiter zu stärken, nimmt Descartes personelle Änderungen vor: Zum einen wird der Zuständigkeitsbereich von Juan Maria Marqués Domenech auf Mitteleuropa erweitert. Zum anderen ist Felix Dalheimer nun Business Developer für Deutschland und Österreich. Descartes Underwriting, weltweiter Anbieter von parametrischen (Rück-)Versicherungslösungen für Unternehmen, gibt personelle Veränderungen bekannt. Demnach wurde der Zuständigkeitsbereich von Juan Maria Marqués ...Den vollständigen Artikel lesen ...
